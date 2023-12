El ministre Puente. Foto: Europa Press

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente , ha respost a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que el 5 de desembre passat, després d'un descarrilament d'un tren a l'estació d'Atocha, acusava el president del Govern , Pedro Sánchez, de "despreocupació pel Rodalies".

"Tranquil·la Presidenta. Centra't a construir línies de metro sense enderrocar les cases de ningú, que dels problemes que tingui la xarxa de rodalies de Madrid ja s'ocupa el Govern d'Espanya", ha contestat Puente aquest diumenge al seu perfil de 'X' .

La xarxa ferroviària a Madrid ha patit tres contratemps en els últims 15 dies. En concret, l'últim ha passat aquest divendres de matinada quan Rodalies tallava el túnel de Recoletos després d'un nou descarrilament d'un tren a la seva entrada a Atocha , el tercer en menys de 15 dies. A la tarda del mateix dia es tornava a suspendre el servei, aquest cop per fer proves previstes sobre el comportament dels trens en aquesta via.

Aquesta situació ha despertat les crítiques de l'Ajuntament de Madrid a Puente, a qui han demanat que "prengui les regnes" dels problemes a la xarxa de Rodalies de la regió. "S'està produint cada vegada amb més freqüència, cada vegada se separa menys temps un incident d'un altre. Fins ara, afortunadament, no ha passat res veritablement greu, més que les grans incomoditats dels ciutadans, que ja és prou", va assegurar aquest divendres la delegada de Cultura, Turisme i Esports, Marta Rivera de la Cruz.

BLOQUEJAT A X L'ALCALDE I DIVERSOS MEMBRES DEL PP

A més, al ministre se li ha criticat que hagi bloquejat al seu compte de X l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i diversos membres de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid, com ara el delegat d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat, Borja Carabante, el secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, i el compte del partit a la Comunitat de Madrid.

Sobre això, Carabante va criticar aquest dissabte aquests fets i va assegurar que tot i això seguiran "denunciant el risc que suposen els descarrilaments a Rodalies".

A això, Óscar Puente ha respost a la mateixa xarxa social publicant una columna escrita per Carlos Alsina en què analitza el perquè de bloquejar en aquesta xarxa social. "Que siguis, regidor, conseller o president no t'exclou de pertànyer a alguna de les categories que s'hi esmenten. Tuiter no és la vida. A tuiter un tria companyia", ha llançat.