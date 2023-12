El ministre de l'Interior, Fernando Gran-Marlaska. Foto: Europa Press

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha obert la porta aquest dilluns 11 de desembre a la possibilitat que el Govern desclassifiqui informes del CNI sobre Pegasus, que afecta l' espionatge a independentistes , si “s'entén que és oportú, raonable i conforme a la llei". De la mateixa manera, el Ministeri de Defensa creu "força probable" que informació relativa al cas es desclassifiqui abans de la declaració de l'exdirectora del CNI Paz Esteban, que ha estat ajornada fins a finals de gener.

A preguntes de la premsa sobre la petició d'un jutge de Barcelona reclamant desclassificar informació del CNI sobre Pegasus, Marlaska ha assenyalat que això es farà "si escau amb aquells documents que siguin sol·licitats per l'autoritat competent i que s'entengui que és oportú, raonable i conforme a la llei" .

"El que està judicialitzat està judicialitzat i deixem el desenvolupament del procediment esmentat", ha continuat el titular de l'Interior, que ha afegit: "Suposo que l'anterior directora del CNI declararà en els termes que entengui precisos i conforme a la llei".

El jutge de Barcelona ha citat a declarar com a investigada l'exdirectora del CNI Paz Esteban per l'espionatge al president de la Generalitat Pere Aragonès o altres líders independentistes mitjançant el programari Pegasus. Estava previst que ho fes dimecres, però fonts del Ministeri de Defensa han indicat aquest dilluns que ha estat ajornada fins a finals de gener per petició de la defensa, que exerceix l'Advocacia de l'Estat.

Esteban no podria aportar informació sobre el cas en la seva declaració en estar aquesta classificada, però Defensa ha assenyalat com a "bastant probable" que es desclassifiqui, i en aquest cas l'exdirectora del CNI sí que podria declarar.

COMISSIONS D'INVESTIGACIÓ



Després de presentar el calendari solidari de la Guàrdia Civil, Grande-Marlaska també ha contestat sobre l'obertura al Congrés de comissions de recerca sobre Pegasus, l'atemptat del 17-A a Barcelona i l'anomenada 'Operació Catalunya', sol·licitades per partits independentistes per a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

"Les comissions d'investigació que s'aproven pel Congrés tenen tota la legitimitat, encara faltaria més, que estan abordades en el marc dels que representen la sobirania popular", ha contestat Grande-Marlaska.

El titular de l'Interior i el jutge de carrera ha afegit que les comissions de recerca tenen el seu propi àmbit d'actuació i ha recordat que les conclusions "tenen l'eficàcia i l'abast que la pròpia normativa dissenya", remetent-se al reglament del Congrés, que és qui determina aspectes com l'obligació de compareixences.