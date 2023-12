Tortolero ha fet pública la petició del partit. Foto: Europa Press

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha urgit aquest dilluns 11 de desembre a convocar la taula de partits catalans "per abordar problemes concrets a Catalunya com la sequera, educació, energies renovables o sanitat".

En una roda de premsa a la seu del partit, ha lamentat que Catalunya ha estat "10 anys perdent el temps" i ha afirmat que des del PSC estan disposats a ajudar. "No s'ha desplegat la llei educativa, però no hem volgut reprovar cap conseller per no fer soroll", ha sostingut la portaveu, que ha demanat solucions acordades en matèria educativa, però també en sequera o renovables.

PRESSUPOSTOS 2024 I HARD ROCK



Preguntada pels Pressupostos de la Generalitat per al 2024, Tortolero ha reiterat que fins que el Govern no compleixi els acords aconseguits per als comptes del 2023, no parlaran sobre els del 2024.

Així, ha situat el Hard Rock com una de les prioritats dels compromisos aconseguits i ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que expliqui "per què no s'ha arribat a complir" aquest acord.

Mentre que els comuns han fixat l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) del centre d'oci Hard Rock de Tarragona com a "línia vermella" per negociar els Pressupostos del 2024, Tortolero ha afirmat que des del PSC no renunciaran a cap dels compromisos aconseguits .

"Respectem el que els altres partits polítics puguin opinar, però és fonamental complir els acords a què arribem", ha conclòs.