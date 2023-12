Reunió del Ple de la Comissió Nacional d'Administració Local, al Palau d'Adanero / @EP

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Angel Víctor Torres , ha avançat aquest dilluns que el Govern central dotarà els Ajuntaments d'un 22,6% de fons econòmics per al sistema de finançament de l'any que ve, fet que posa una dotació de 28.557 milions d'euros, 5.260 milions més que el 2023.

Aquesta dotació econòmica es realitzarà a través dels lliuraments a compte i la liquidació de l'any 2022 segons ha explicat el mateix ministre després del Ple de la Comissió Nacional de l'Administració Local en què també ha participat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i que Torres ha qualificat com a "molt productiu".

Tot i això, ha avançat que els pressupostos per a l'any que ve "es prorrogaran" , perquè "la investidura ha estat pràcticament al desembre i no hi ha temps material". Però ha remarcat que des de l'Executiu tenen la voluntat de treure els pressupostos "com més aviat millor" i de buscar mecanismes "extraordinaris" perquè aquests fons anunciats arribin també "com més aviat millor" a les administracions locals.

D'altra banda, Torres ha expressat la seva voluntat de convocar aquest òrgan "les vegades que siguin necessàries fins i tot més enllà del que és el seu propi reglament" ja que segons ell és un òrgan "fonamental" per a la relació entre el Govern d'Espanya i els Ajuntaments.

COMPENSACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ NEGATIVA

Així mateix, a la reunió la vicepresidenta quarta ha expressat que hi ha voluntat a l'Executiu d'estendre fins al 2024 la compensació als ajuntaments de les liquidacions negatives de l'any 2020, derivades de l'impacte de la pandèmia. Segons les dades del Ministeri, fins a l'any que ve quedarien pendents de reintegrar 759 milions d'euros, donant un total de 3.140 milions des del 2022.

A això se suma, a més, la flexibilització perquè les administracions locals de l'objectiu de superàvit, que serà del 0,2% el 2024, tal com estava previst al Programa d'Estabilitat del mes d'abril. Això permet a les corporacions locals disposar d'un marge més gran de despesa i d'inversió, que redundarà en millors serveis municipals els ciutadans, segons el Ministeri.

Finalment, durant la celebració del Ple, també s'han comunicat els objectius de deute públic, on les entitats locals s'hauran de situar a l'1,4% del PIB el 2024; l'1,3% el 2025 i l'1,3% el 2026.

CONVOCAR EN "TEMPS I FORMA"

Per la seva banda, la vicepresidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la popular, Gema Igual, ha reclamat en primer lloc a l'Executiu que se'ls convoqui en "temps i forma" i que se'ls doti amb la documentació necessària per a aquest tipus de trobades, ja que des del Govern espanyol no han realitzat la convocatòria amb els 8 dies de termini necessaris.

Tot i que també els ha traslladat als ministres el suport per part de les administracions locals per assolir "bones normes i regles fiscals" . "No volem, ni el Govern vol, ni ens podríem permetre a l'economia d'aquest país que les xifres del deute públic puguin ser les de prepandèmia i per això fins al dia 31 tenen el nostre suport", ha remarcat.

"Dels 8.200 ajuntaments que hi ha a Espanya, 200 estan en situació de risc i també hem demanat que s'activi novament el grup de treball per poder dotar-los d'eines i sobretot perquè el govern d'Espanya sigui just amb les entitats locals, no ens transfereixi competències impròpies", ha demanat. Potser per insistir posteriorment en la necessitat d'abordar l'"assignatura pendent" del canvi en el finançament local, igual que es farà amb l'autonòmica.

Per part seva, el portaveu socialista a la FEMP, Javier Ayala, ha considerat la trobada "molt productiva" i creu que és una "molt bona" notícia per als Ajuntaments el finançament autonòmic que s'està plantejant des de l'Executiu.