@EP

La ministra d'Hisenda i vicepresidenta quarta del Govern, María Jesús Montero, ha assegurat durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) amb els governs autonòmics, tret del català, que l'Executiu de Pedro Sánchez no està negociant el finançament autonòmic de manera bilateral amb Catalunya.

Així ho ha sostingut la ministra en una roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dilluns, on els ha traslladat als consellers autonòmics d'Hisenda que no ha mantingut cap reunió bilateral amb Catalunya per abordar el finançament autonòmica.

"La consellera (d'Hisenda de Catalunya) haurà expressat la seva pretensió que vol que hi hagi aquestes reunions, però per descomptat no ha pogut dir que hi hagi hagut reunions, almenys amb el Ministeri d'Hisenda", ha dit Montero, recalcant que no es ha reunit "de manera singular" amb el Govern català per abordar el finançament.

Per part seva, els consellers autonòmics d'Hisenda han revelat en declaracions als periodistes a la sortida d'aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dilluns, que s'ha allargat més de quatre hores, que la titular d'Hisenda els ha assegurat que no hi ha hagut aquesta reunió bilateral amb Catalunya.

En concret, la consellera madrilenya d'Hisenda, Rocío Albert López-Ibor, ha explicat que diverses comunitats han demanat explicacions sobre aquesta negociació bilateral i la ministra ha volgut que constés en acta "que no hi ha cap negociació bilateral amb Catalunya".

"Crec que podem estar molt tranquils malgrat l'acord que havien signat el PSOE amb els independentistes, perquè diu la vicepresidenta que vol que consti en acta que no tenen cap negociació bilateral, cosa que no coincideix en res amb allò que hem vist ni a l'acord exprés ni en allò que ens diu la Consellera de Catalunya”, ha assenyalat la consellera madrilenya.

En concret, l'acord entre PSOE i ERC recull que es constituirà durant el primer trimestre del 2024 una comissió bilateral entre el Govern i la Generalitat amb l'objectiu d'arribar a un acord i possibilitar avenços en la consecució "d'un finançament adequat que garanteixi la suficiència financera dels serveis públics de Catalunya", així com "assegurar el compliment dels compromisos d'inversió continguts a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya".

PERÒ LA CONSELLERA CATALANA DIU EL CONTRARI



Tot i això, la consellera madrilenya ha fet referència als motius que ha esgrimit la seva homòloga catalana per no acudir a aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, en què justificava la seva absència que Catalunya negocia aquest tema de manera bilateral.

"Algú no diu la veritat. Si la consellera diu que realment té una negociació bilateral, hi ha un acord on es diu que es durà a terme una clàusula excepcional amb un finançament del 100%, una cessió del 100% dels tributs, ja que algú no està dient la veritat. Però, bé, potser no diuen la veritat o és que simplement han canviat d'opinió", ha sostingut la consellera madrilenya.

En termes semblants s'ha pronunciat el conseller d'Hisenda de Múrcia, Luis Alberto Marín, que ha qualificat de "sorprenents" les declaracions de la ministra després que la consellera catalana assegurés tenir les negociacions molt avançades.

També la consellera d'Andalusia, Carolina España, ha dit una cosa semblant davant d'aquesta absència i les declaracions de la ministra. "La vicepresidenta ha dit que això no és cert i jo no sé si és cert o no, jo sé el que veig a la premsa. Aleshores, algú, per descomptat, no està dient la veritat", ha proclamat.

C-LM ES CREU A LA MINISTRA



En el cas del conseller de Castella-la Manxa, Juan Alfonso Ruiz-Molina, ha dit que es creu les paraules de la ministra "com no podria ser d'una altra manera". "Hi ha qui està dient que està negociant un model singular ia mi la vicepresidenta em diu el contrari i em crec la serietat del Govern", ha dit el conseller.

Al ser preguntat per si estaven disposats a plantejar una batalla judicial si hi ha aquesta negociació bilateral, el conseller de Castella-la Manxa ha dit que "no acceptarà" que hi hagi un model de finançament específic per a una comunitat autònoma.

Això sí, ha evitat valorar el detall del que es podria fer jurídicament, encara que ha dit que si s'acabés adoptant un acord d'aquesta naturalesa, "serien els juristes els que ajudarien a establir els recursos que fossin necessaris".