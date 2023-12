El president del Govern, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / @EP

El Ple del Congrés acollirà aquest dimarts el primer debat de la proposició de Llei d'Amnistia registrada pel PSOE i també decidirà sobre la creació de les tres comissions de recerca que els socialistes van acceptar el mes d'agost passat a canvi del vot dels independentistes catalans d'ERC i Junts per aconseguir la majoria a la Mesa de la Cambra . Després de les successives mobilitzacions i la polarització dels discursos, a l'hemicicle s'espera un debat aspre, amb presència de primers espases, i les votacions es calculen més enllà d'última hora de la tarda.

Després de la seva qualificació per part de la Mesa del Congrés, amb el vot en contra del PP, la Llei d'Amnistia es va publicar al Butlletí de les Corts i es va enviar al Govern perquè donés la conformitat al seu debat, ja que la Constitució atorga a l'Executiu la potestat de vetar la tramitació d'iniciatives legislatives que en condicions la política pressupostària, sigui per augment de despesa o per minva d'ingressos.

El Govern disposa de 30 dies per pronunciar-se, però en aquesta ocasió n'hi van sobrar 27 per comunicar al Congrés la seva "conformitat" amb la tramitació d'aquesta iniciativa. Hi ha hagut casos en què ha respost encara més ràpid, com amb la proposició de llei que va acabar amb el delicte de sedició, quan va trigar menys de 24 hores a donar el vistiplau al debat.

Després d'aconseguir l'aval del Govern, la Junta de Portaveus va decidir programar el debat de presa en consideració de la llei per a aquest dimarts, una decisió a què es van oposar tant el PP com Vox.

PRIMERA LLEI QUE ES DEBAT AL CONGRÉS

Exceptuant la reforma reglamentària per regular l'ús de llengües cooficials, una altra exigència dels independentistes, la llei d'amnistia serà la primera iniciativa legislatura que es debati al Ple del Congrés aquesta legislatura. Tot i que a la premsa la va presentar el ministre Félix Bolaños, l'encarregat de defensar-la davant del Ple serà el portaveu del Grup Socialista, Patxi López, i qui li donarà rèplica pel PP serà el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.

A més, els populars han demanat que la primera votació sobre aquesta iniciativa es faci de viva veu, de manera que tots els diputats socialistes es retratin. Així, des de la Mesa de la Cambra s'anirà cridant a totes les seves senyories perquè, un per un, emetin el vot cridant-lo des de l'escó, de manera que quedi constància verbal del sentit del vot pel qual opta cadascú.

El novembre de l'any passat, el PP també va sol·licitar que es votés per crida la presa en consideració de la reforma del Codi Penal que va acabar amb el delicte de sedició, una petició que va ser recolzada per Vox.

PRIMER TERMINI D'ESMENES

Un cop el PSOE i els seus socis donin via lliure a la llei per continuar el camí parlamentari, la Mesa del Congrés obrirà un primer termini per a la presentació d'esmenes. Tant el Grup Socialista com els seus aliats han demanat que es tramiti per la via d'urgència, cosa que retallarà tots els terminis a la meitat.

Les pròrrogues de termini depenen de la voluntat dels grups parlamentaris . Els partidaris de l'amnistia tenen la possibilitat de sol·licitar que la proposició es tramiti per lectura única (amb el debat de les esmenes de totalitat i parcials en un sol debat al Ple sense passar per ponència ni comissió). De moment, aquesta opció, que permetria deixar la norma aprovada al Congrés abans de final d'any, no sembla que estigui sobre la taula.

Si finalment no se sol·licita aquesta tramitació exprés, els grups compten que el Congrés habiliti el mes de gener --inhàbil a efectes parlamentaris-- perquè la norma es pugui discutir en ponència i comissió.

I DESPRÉS, AL SENAT

Després quedarà el tràmit al Senat, on el PP té majoria absoluta i està decidit a dilatar els terminis fins al límit de dos mesos que fixa la Constitució. D'aquí tornarà a la Cambra Baixa per a l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor, previsiblement a la primavera.

A més, aquest dimarts el Ple també debatrà sobre la creació de les comissions de recerca que els socialistes van acordar obrir amb els independentistes catalans.

Es tracta de dues investigacions registrades per Junts, juntament amb el PNB, relatives als atemptats islamistes que van tenir lloc a Barcelona i Cambrils (Tarragona) l'agost del 2017, ia l'operació Catalunya que s'atribueix al Govern de Mariano Rajoy. Per la seva banda, Esquerra (ERC) va registrar, acompanyada de Bildu i BNG, la relativa a l'espionatge amb el programa Pegasus.

JUNTS VOL DEMOSTRAR EL 'LAWFARE' I AMPLIAR L'AMNISTIA

A l'acord subscrit per PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez es parla d'aprofitar les noves comissions d'investigació promeses per aprofundir en l'amnistia els independentistes encausats al llarg dels darrers deu anys. Els de Carles Puigdemont volen que el que decideixi el Congrés serveixi per demostrar el suposat 'lawfare' o 'guerra judicial' i així revisar altres causes que afecten coreligionaris.

Precisament aquesta menció al 'lawfare' a l'acord del PSOE i Junts va soliviantar les principals associacions judicials i el Consell General del Poder Judicial, que van interpretar que el Congrés fiscalitzaria l'actuació dels tribunals.