Sánchez i Feijóo, en una reunió a Moncloa. Foto: Europa Press

El Govern d'Espanya ha ofert 3 possibles dates al Partit Popular per mantenir la primera reunió de la legislatura entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo , abans de finalitzar l'any i ha plantejat crear-ne una " comissió de treball" en què s'abordi el finançament autonòmic o la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons han informat fonts governamentals.

Així, el Gabinet del president del Govern ha contactat aquesta tarda amb el del líder popular per oferir-li tres dies "per encaixar agendes i formalitzar una reunió entre tots dos abans de finalitzar l'any". En concret, Moncloa ha proposat dues dates abans de Nadal i una tercera abans que finalitzi l'any 2023.

L'Executiu ha reiterat al PP la seva proposta d'avançar a través d'"una comissió de treball" en 3 temes d'Estat que considera "fonamentals": el nou sistema de finançament autonòmic, la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme disminuït i la renovació del CGPJ, que acaba de fer cinc anys amb el mandat caducat.

En una conversa amb periodistes al Congrés, Sánchez ja va anunciar la seva intenció de reunir-se amb Feijóo abans de finalitzar l'any, recalcant que la seva intenció és arribar a acords amb el PP, encara que va deixar clar que no acceptarà que hi posin condicions i reiterant que, en el cas del bloqueig del CGPJ, els populars "no tenen arguments" ja que es tracta d'una "obligació constitucional".

El cap de l'Executiu també va traslladar en una entrevista televisiva que considera important que els dos grans partits, PSOE i PP, treballin "amb un horitzó d'acord" a l'"inici de la legislatura" sobre els tres temes esmentats anteriorment.

Respecte a la posició del PP, que es mostra escèptic sobre la possibilitat d'arribar a algun acord amb l'Executiu, Sánchez va respondre assenyalant les diferències que al seu parer hi ha entre el Govern i els populars.

Segons ha explicat, les dues setmanes que treballa el Govern, ja ha aprovat diverses mesures com la Llei de Paritat, l'augment de l'ajuda humanitària a Gaza i estan negociant la pujada del salari mínim. Al davant, segons ha indicat, hi ha PP i Vox que en aquest mateix període de temps han convocat "70 manifestacions" per protestar contra l'Executiu.