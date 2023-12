Santiago Abascal amb una imatge de Pedro Sánchez al Congrés / EP

El portaveu del PSOE, Patxi López, ha anunciat que presentarà una denúncia davant la Fiscalia contra el president de Vox, Santiago Abascal, per afirmar en un diari argentí que "hi haurà un moment" en què el poble espanyol voldrà "penjar dels peus" al president del Govern Pedro Sánchez.

De la mateixa manera, els socialistes inclouran a la querella els atacs contra les seus en les últimes setmanes que han estat convocades pel líder d'extrema dreta.

"Creiem que el Codi Penal és meridianament clar a l'article 510 en què considera delicte les conductes que fomentin l'odi, l'hostilitat, la discriminació o la violència i que lesionin la dignitat de les persones", ha afirmat el portaveu socialista, afegint que "volem que caigui tot el pes de la llei sobre Vox".

"És un exemple clar de delicte d'odi contra el PSOE que inhabilita els que ho promouen. Hauria de tenir conseqüències polítiques i [el PP hauria de] trencar qualsevol relació amb els odiadors personals", ha sentenciat Patxi López.

Abascal està "encantat" amb la denúncia

El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha declarat aquest dimarts "encantat" amb la denúncia que el PSOE presentarà contra ell per presumptes delictes d'odi i ha emplaçat que ho facin davant dels jutges i no davant la Fiscalia perquè aquesta "depèn" del president, Pedro Sánchez.

Abascal s'ha ratificat en les declaracions al diari argentí 'Clarín', i veu la denúncia com "una oportunitat" per "tornar a repetir punt per punt" el que s'ha dit al mitjà.

"Vam dir en tribuna que el Govern està disposat a treure de la presó els delinqüents per obtenir els seus vots i mantenir-se al poder i molt aviat estaria disposat a ficar a la presó els innocents per mantenir-se al poder", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació al passadís del Congrés.

Abascal ha aprofitat per carregar contra el PP, en la línia de les paraules pronunciades poc abans per la portaveu del seu partit a la Cambra Baixa, Pepa Rodríguez de Millán, que ha retret al PP "engreixar" la "polèmica artificial" sorgida arran de les declaracions del líder de Vox.