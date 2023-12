Alberto Núñez Feijóo i Oscar Puente @ep

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha criticat els governs autonòmics i ajuntaments del PP per fer d'Espanya l'únic país d'Europa on el vehicle privat està traient espai a vianants i carrils bici.

En la primera intervenció al Senat com a titular de Transports, Puente ha explicat que a tot Europa s'està vivint un procés cap a la descarbonització del transport. I encara que ha reconegut que als diferents països hi ha "resistències", només a Espanya ha passat que "quan se li ha guanyat espai al vehicle privat", a través de la conversió en zona de vianants o el desplegament de carrils bici a la infraestructura, s'hagi donat "marxa enrere".

"L'únic país d'Europa on això s'està produint és Espanya, ¿i saben per què? Pels governs municipals, amb el PP i amb Vox", ha asseverat el ministre davant la pregunta del senador popular per Segòvia Juan José Sanz Vitori.

Com a exemple, el titular de Transports i exalcalde de Valladolid ha denunciat que l'actual alcalde de la ciutat, Jesús Julio Carnero, ha decidit "acabar amb els carrils bici" i "intentarà aprovar uns pressupostos en què no es renova" la flota d'autobusos". "No es compren autobusos per primera vegada en vuit anys", ha emfatitzat Puente.

Han demanat el traspàs de Rodalies a Andalusia



Sanz Vitorio ha aprofitat el torn de paraula per retreure al ministre l'acord subscrit entre PSOE i ERC per a la transferència completa dels Rodalies a Catalunya. Una operació que, segons el senador del PP, tindrà un cost estimat de 6.000 milions d'euros, dels quals el Govern haurà d'abonar més de 130 milions.

Però Óscar Puente ha dit a Sanz Vitorio que aquesta transferència "molt dolenta no ha de ser" quan Andalusia, amb un govern del PP, ja ha demanat "el mateix". "És difícil defensar la maldat del traspàs de Rodalies a Catalunya quan, alhora, el president d'Andalusia vol el mateix per a la seva terra", ha dit el ministre.