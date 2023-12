Català, Brussel·les @ep

Els Vint-i-set han dedicat aquest dimarts menys de mitja hora a la petició espanyola de reconèixer el català, l'euskera i el gallec com a llengües oficials de la Unió Europea, una qüestió que Espanya va tornar a portar a la taula dels ministres europeus en l'última cita sota la seva presidència rotatòria i que s'ha despatxat sense avenços després de constatar que segueixen sense tenir les anàlisis jurídiques, pràctiques i financeres que les capitals reclamen per examinar la qüestió a fons.

Ha estat la quarta vegada consecutiva en què Espanya, que durant aquest semestre ha decidit l'ordre del dia de les reunions, ha inclòs la incorporació al reglament lingüístic europeu de les tres llengües cooficials al Consell d'Afers Generals de la UE.

En un primer moment va figurar com un punt per a adopció, però l'evident manca de suports per a una modificació de les regles comunes que requereix unanimitat, va provocar que es limités a un balanç de la situació. La falta de resultats en què era un dels compromisos del PSOE amb Junts de cara a la nova legislatura ha enutjat també l'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, que a les xarxes socials ha considerat "insuficients" les gestions del Govern.

En aquest context, només set delegacions han pres la paraula a més del secretari d'Estat per a la UE, Pascual Navarro, que ha defensat la petició espanyola, segons han indicat a Europa Press diferents fonts europees.

Diverses delegacions lamenten que l'assumpte segueixi a l'ordre del dia malgrat la manca d'avenços i de no comptar amb la informació necessària sobre l'impacte legal, pràctic i financer necessari, al seu parer, per abordar una reflexió de fons. Mentre des d'un dels països amb més dubtes apunten que esperen que “aquest sigui el darrer Consell en una temporada en què tractem aquest tema”, des d'un altre soci incideixen que “no es tenen les dades necessàries per prendre una decisió”.

Mentrestant, Bèlgica, que l'1 de gener prendrà el relleu com a presidència de torn del Consell de la UE, ha mostrat disposició per prendre "les accions adequades" durant el seu semestre "amb una atenció especial en les diferents anàlisis requerides" pels països membre. Amb tot, apunten fonts diplomàtiques, una reunió de ministres "no és un grup de treball" i no preveuen que la petició espanyola torni al debat d'alt nivell fins que no es facin passos significatius a nivell tècnic primer.

Espanya defensa que les especificitats de les llengües cooficials, inclòs el seu encaix a la Constitució i el seu ús al Congrés dels Diputats i el Senat, fan de l'expedient espanyol un "cas únic" que no seria extrapolable a altres regions europea; rebatent així els dubtes de diversos socis que temen un "efecte dòmino" als seus territoris.

El Govern també ha assegurat que assumirà la factura d'introduir l'ús del català, l'èuscar i el gallec a les institucions europees, renunciant així a les disposicions del propi reglament de les llengües de la UE que preveu que aquesta despesa corri a càrrec de les arques comunitàries . A més, va plantejar un desplegament gradual per introduir primer el català i deixar per més endavant, sense aclarir calendari, el desenvolupament de l'euskera i del gallec.

En una avaluació preliminar, la Comissió Europea ha estimat en uns 44 milions anuals la introducció d'una nova llengua en el funcionament de la Unió Europea, cosa que es traduiria en 132 milions d'euros en aquest cas, però no oferirà una anàlisi definitiva mentre que Consell no prengui posició formal sobre la petició espanyola.

De fet, l'Executiu comunitari ha deixat clar que el seu càlcul es basa únicament en l'experiència d'Irlanda amb el gaèlic, darrera incorporació al catàleg de llengües oficials de la UE el 2015, sense tenir en compte altres variables com ara el nombre de traductors i intèrprets disponibles, si hi ha prou bases de dades sobre terminologia o els detalls del règim de transició que proposa Espanya.