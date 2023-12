Ione Belarra, Irene Montero i Yolanda Díaz al centre / Muntatge de CatalunyaPress / EP

La possibilitat que Sumar denunciï Podem davant el pacte antitransfuguisme després de trencar amb el grup plurinacional i passar al Grup Mixt ha motivat divergència de criteris al si de la coalició, on hi ha sectors que expressen dubtes sobre això i fins i tot hi ha veus que consideren que els morats no són trànsfugues, malgrat censurar la seva actitud.

Això sí, també hi ha càrrecs que consideren que els cinc diputats de Podem sí que han incorregut en transfuguisme encara que advoquen per girar full i no aprofundir en aquesta polèmica.

Aquest matí la portaveu parlamentària al Congrés, Marta Lois, ha manifestat que Sumar encara no ha pres la decisió sobre si acudir al pacte antitransfuguisme i es va remetre a les paraules prèvies del seu homòleg a la formació, Ernest Urtasun, que ahir va dir que aquesta opció sestà avaluant i que en cap cas el transfuguisme pot ser "premiat".

Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mónica García, no va parlar de transfugisme si bé va assegurar que "s'han definit ells sols" i va posar en valor la "valentia i la coherència i la generositat" de la líder del partit, Yolanda Díaz, el 23 de juliol.

Errejón els acusa de transfuguisme

Fonts internes de la direcció de Sumar desgranen que ja van ser contundents quan Podem se'n va anar de manera unilateral al grup mixt, incomplint i trencant de manera unilateral l'acord de coalició pel qual van concórrer a les eleccions generals sota la seva marca, que contemplava la permanència a el grup plurinacional.

Així, han sentenciat que el seu criteri era que s'estava en un clar exemple de transfuguisme i aquesta tarda el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha manifestat que en el pla polític és "evident" que l'actitud de Podem s'ajusta a aquesta definició escindir-se de la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions. Màxima quan aquesta formació va qualificar de transfuguisme casos similars en el passat.

Això sí, ha manifestat que l'opció d'acudir al pacte antitransfuguisme s'ha d'acordar a la taula de direcció política de Sumar i que, en qualsevol cas, es tractaria d'una eventual resolució de caràcter tècnic i administratiu, en opinar que al debat polític que és el que importa a la ciutadania és clar com es qualifica l'actuació del partit morat.

La setmana passada la portaveu de Más Madrid a l'Assemblea, Manuela Bergerot, va titllar de "traïció" que Podem passi al Grup Mixt al Congrés i va exigir a la secretària general dels 'morats', Ione Belarra, que lliuri la seva acta per Madrid . Els 'comuns', també la setmana passada, van plantejar una reclamació similar al demanar als morats que renunciïn al seu escó.

Tancar l'assumpte?

En qualsevol cas, sectors de Sumar han manifestat que en qualsevol cas aquest capítol cal tancar-lo aviat i advocaven per deixar córrer aquest assumpte i no actuar contra els morats.

També hi ha fonts a la coalició que emeten els seus dubtes sobre si el moviment de Podem, que consideren deslleial en el pla ètic i jurídic, pot ser qualificat de transfuguisme en el pla jurídic, atès que es tracta d'un partit que procedeix a sortir-ne coalició eminentment electoral, on els partits tenen la seva autonomia, i segueixen militant en la formació a què pertanyen.

Alhora, hi ha càrrecs dins de Sumar que directament opinen que els membres de Podem no són trànsfugues amb un argument similar: els seus diputats no han abandonat el seu partit sinó una coalició seguint les directrius de la seva direcció.

Compromís es desmarca

Mentrestant, la dirigent de Compromís i portaveu adjunta de Sumar, Águeda Micó, s'ha desmarcat de l'opció d'acudir al pacte antitransfuguisme, en remarcar que aquesta via competeix exclusivament a Sumar en la seva relació bilateral amb Podem.

"Que Sumar faci el que hagi de fer, a Compromís no participarem d'aquestes qüestions", ha manifestat per evitar valorar les relacions que Sumar manté amb altres formacions de l'espai plurinacional amb què va arribar a acords.

Podem replica

Per la seva banda, el coportaveu de Podem, Javier Sánchez Serna, ha replicat aquesta tarda en declaracions al Congrés que els cinc diputats de la formació no poden ser titllats de trànsfugues i que estan tranquils davant la possibilitat que Sumar tracti de convocar el pacte antitransfuguisme, atès que han seguit la disciplina del seu partit i han acatat el criteri de la direcció.

"El Pacte Antitransfugisme es va fer per protegir els partits sobre la possibilitat de ser trànsfugues. Podem va prendre una decisió el 23J participant en una coalició, en aquesta coalició no hem pogut fer política i, col·lectivament, hem pres la decisió de passar al Grup Mixt per poder fer política, per tant, ens seguim devent al mateix partit que ens va posar a les llistes d'aquesta coalició. en la mateixa força", ha conclòs.

Un altre dels que s'han pronunciat ha estat el secretari primer de la Mesa del Congrés i dirigent d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, que ha elidit definir com a trànsfugues els diputats de Podem malgrat admetre que la seva ruptura va ser "unilateral" i va generar "tristesa". De fet, s'ha mostrat conciliador en confiar que col·laboraran amb Podem durant la legislatura igual que altres forces com ERC, Bildu i BNG.