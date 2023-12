Felicitació de la Casa Reial @Casa Real

Els Reis han recorregut a una foto familiar feta el 31 d'octubre passat coincidint amb la jura de la Constitució per part de la Princesa Leonor per il·lustrar la seva tradicional felicitació nadalenca, posant així en relleu la importància que aquell dia ha tingut per a la Família Reial.

Hi apareixen el Rei Felip VI i la Reina Letizia a banda i banda flanquejant les seves dues filles, el monarca agafat a la Infanta Sofia i la reina a la Princesa d'Astúries, tots ells somrients.

Segons s'aprecia a la imatge, aquesta es va prendre a l'interior del Palau Reial on va tenir lloc una cerimònia posterior a l'acte solemne de jura de la Constitució davant les Corts al Congrés dels Diputats i l'hereva del tron va rebre el collaret de l'Ordre de Carles III.

La fotografia ve acompanyada pel tradicional "Feliç Nadal i pròsper Any Nou", també en anglès, i ja de puny i lletra l'afegit "així ho desitgem amb tot el nostre afecte". Com altres vegades, la felicitació la firmen els Reis i les seves dues filles, com "Princesa d'Astúries" i "Infanta d'Espanya".

Zarzuela també ha fet públic, com en anys anteriors, la felicitació dels Reis emèrits. Si escau, la imatge és el quadre de Murillo 'Adoració dels Pastors' del Museu del Prado mentre que el missatge imprès es limita a "Bon Nadal i pròsper Any Nou" al qual s'ha afegit a mà un 2024, seguit per la signatura de Don Juan Carlos i de Doña Sofía.