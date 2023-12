Miguel Tellado i Francina Armengol al Congrés / Muntatge de CatalunyaPress / EP

El PP ha retret a la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, no haver aturat les critiques abocades per Junts contra jutges, periodistes i responsables policials al debat d'una de les comissions d'investigació que el PSOE va pactar amb els independentistes. "Vostè no pot venir aquí a passar la tarda", ha dit el portaveu popular, Miguel Tellado. "Sé perfectament quina és la meva funció", ha replicat la presidenta.

En la seva intervenció per demanar una nova comissió d'investigació sobre l'anomenada 'Operació Catalunya' plantejada des d'Interior amb el govern de Mariano Rajoy, la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, ha parlat de "persones indecents que haurien de ser cessades i jutjades" i que "han permès i beneït informes falsos" contra l'independentisme català, i ha reclamat "posar noms i cognoms".

Ha esmentat la cúpula judicial i el jutge Manuel Llarena que va presidir el tribunal del procés, càrrecs policials com el coronel de la Guàrdia Civil Pérez dels Cobos, i periodistes concrets i responsables de mitjans de comunicació "que han contribuït de forma conscient a tota aquesta estafa".

Acabat el debat, Tellado ha demanat la paraula per recordar a Armengol que "tenia l'obligació" d'haver demanat que aquestes al·lusions es retiressin del Diari de Sessions perquè són "ofenses directes a jutges, magistrats i periodistes". "Vostè no pot venir aquí a passar la tarda, sinó que té unes funcions com a presidenta de la Cambra i hauria d'exercir", ha dit Armengol.

"Sé perfectament quina és la meva funció i vostè també hauria de saber la seva com a portaveu", ha replicat la presidenta, declinant atendre la petició del PP de fer una crida d'atenció a Nogueras.