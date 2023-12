Carles Puigdemont amb Pedro Sánchez / Muntatge fotogràfic fet per CatalunyaPress / EuropaPress

Noves tensions entre els socis de Govern. Junts aprofitarà la primera sessió de control al Govern al Congrés d'aquesta legislatura, que tindrà lloc aquest dimecres, per preguntar a l'Executiu si pensa garantir el retorn de la seu de les empreses que van sortir de Catalunya durant el procés independentista del 2017.

En concret, el diputat per Tarragona de Junts, Josep Maria Cruset, interrogarà el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, perquè li expliqui quines garanties pensa impulsar per afavorir el retorn d'aquestes companyies a aquesta comunitat.

"¿Pensa garantir el Govern espanyol el retorn de la seu de les empreses que van forçar a abandonar Catalunya l'octubre del 2017?", diu el textual de la pregunta que va registrar Cruset, segons consta al llistat de qüestions plantejada pels grups per a aquesta sessió.

Acord d'investidura

PSOE i Junts es van comprometre en el seu acord d?investidura a tractar el retorn de les empreses catalanes durant la legislatura. Específicament, les dues formacions van acordar estudiar els "elements essencials d'un pla per facilitar i promoure el retorn a Catalunya de la seu social de les empreses que van canviar-ne la ubicació a altres territoris els últims anys".

Segons dades d'Informa D&B, els darrers sis anys Catalunya ha perdut més de 8.000 empreses amb vendes estimades que superaven els 56.000 milions d'euros. Només el 2017 amb Carles Puigdemont de president de la Generalitat el nombre d'empreses que se'n van anar va assolir un total de 1.863.

Les companyies que se'n van anar van triar altres comunitats com el País Valencià, Madrid o Aragó com la seva nova seu. Entre la fuita d'empreses hi havia noms de cotitzades a l'Ibex 35, com va ser el cas de Banc Sabadell a Alacant, CaixaBank a València o Naturgy, Cellnex, Abertis o Colonial a Madrid.

La patronal demana que no hi hagi "desavantatges" per a les empreses que es van quedar

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha defensat donar facilitats per a la tornada de les empreses a Catalunya, però sense que aquestes suposin "desavantatges" per a les quals es van quedar.

"Facilitats, totes; demandes que tornin, totes; però el que no es pot fer són desavantatges pels quals no se'n van anar", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns al diari 'Nació'.

En aquest sentit, ha dit que la decisió les han de prendre les mateixes empreses, textualment, i ha demanat fer que les coses passin: “En aquest país hi hauria d'haver menys samba i més feina. Tenim molts titulars. Hauríem de fer que les coses passin Perquè si tenim titulars i les coses no passen, llavors el que tenim són petards”.

Ha reivindicat que "una de les transicions pendents a Espanya és que les pimes tinguin veu pròpia", cosa que a parer seu ha provocat que es vagin aprovant lleis que han beneficiat els interessos d'uns quants i no l'economia general d'Espanya.

També ha criticat que la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) és una entitat "que no té una personalitat pròpia que no pot presentar un mapa com el que hi ha a Europa", ja que depèn al 100% de la CEOE, en les paraules.