Arxiu - L'eurodiputat de Cs, Jordi Cañas

L'eurodiputat i portaveu polític de Ciutadans, Jordi Cañas, ha denunciat que la Presidència europea de Pedro Sánchez “passarà a la història per la seva irresponsabilitat i egoisme i per sacrificar els valors europeus per set vots”.

“Enhorabona”, ha dit Jordi Cañas al president del Govern al Ple del Parlament Europeu, en què ha comparegut Sánchez per la Presidència espanyola del Consell.

Cañas ha citat El retrat de Dorian Gray per assegurar que el retrat de Sánchez que il·lustra el document que va presentar Espanya al juny sobre les seves prioritats per al semestre reflecteix, com l'Oscar Wilde, “els pecats del protagonista”.

“I quins són? La irresponsabilitat avançant eleccions quan s'iniciava el semestre. L'egoisme, fent servir el semestre per negociar la seva investidura amb delinqüents, per set vots. La mentida, negociant amb delinqüents a Brussel·les mentre deien a Espanya que no ho estava fent. Però el pecat principal és sacrificar els principis i valors europeus, la igualtat i l'Estat de dret, en benefici propi”, ha criticat.