El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha assegurat que no volia ser ministre al nou Govern atès que està satisfet amb l'activitat parlamentària, en remarcar que si hagués tingut aquesta aspiració ho hauria demanat dins de Sumar.

A més, ha insistit que per a ell és "evident" que l'actitud dels diputats de Podem, en trencar amb Sumar i anar-se'n al Grup Mixt, és un cas de transfuguisme en el pla polític, més enllà de la qualificació tècnica que pot tenir aquesta actitud.

En declaracions a La Sexta, i preguntat sobre si aspirava a ser al Govern, Errejón ha respost que no i que si hagués estat així ho hauria sol·licitat.

"A mi m'agrada el parlament, m'agrada la discussió política i m'agrada la feina política, intel·lectual i ideològica, doncs una mica com sempre he fet i aquí és on sóc. És on seguiré estant i crec que és on més puc aportar", ha emfatitzat.

Sobre si tem que els diputats de Podem posin en risc la legislatura amb aquest pas al Grup Mixt, el diputat de Sumar ha respost que espera "responsabilitat" i que donin suport a les polítiques "bones" i "progressistes" per a la majoria social, ja que gent va votar aquests parlamentaris precisament per això.

Com va fer ahir, Ererjón ha manifestat que "més enllà de les discussions tècniques" sembla evident que és una actitud pròpia de transfugues abandonar la disciplina de la coalició amb què van anar a les eleccions generals i mantenir el seu escó en passar al Mixt.

"Si et voten com Sumar, aconsegueixes l'escó com Sumar, i després decideixes abandonar Sumar... Això és legítim però emportar-te l'escó amb tu, ja que home, els teus votants no et van votar per això", ha emfatitzat per recalcar que precisament dirigents de Podem han mantingut moltes vegades aquesta postura.

És més, ha aprofundit que quan a ell mateix el "tiren de Podem" el 2019 quan va impulsar Más Madrid per als comicis autonòmics d'aquell any a ell no se li va acudir quedar-se amb l'escó i el va lliurar immediatament.