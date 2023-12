El president del PPE i Pedro Sánchez - Fotomuntatge - EP

Rifirafe entre el líder del Partit Popular Europeu (PPE) i Pedro Sánchez. El president del Govern ha carregat contra el líder del PPE, Manfred Weber, a qui ha acusat de repetir les "proclames infundades" del PP sobre la situació a Espanya, esgrimint que és una "democràcia plena" i que en realitat el veritable adversari i l'amenaça no és ell sinó la ultradreta de Vox.

Sánchez ha dedicat bona part del seu torn de rèplica per dirigir-se expressament al líder del PPE, que en la seva intervenció prèvia li havia retret el canvi d'opinió respecte a la llei d'amnistia i amenaçat amb una comissió d'investigació a l'Eurocambra sobre la situació a Espanya.

En aquest sentit, ha esgrimit que "la veritable amenaça a Espanya ia Europa és l'avenç de la ultradreta i la irresponsabilitat de les dretes tradicionals que estan obrint les portes als governs de coalició i estan fent seves moltes de les idees ultres" .

"Aquest tàndem reaccionari", li ha dit a Weber, provocant alguns crits de rebuig a la cambra, és el que està debilitant el projecte europeu, erosionant les democràcies, il·legalitzant partits polítics, atacant la separació de poders i silenciant els mitjans de comunicació crítics.

Així doncs, ha preguntat al polític alemany si "se sent còmode sent còmplice d'aquesta amenaça" i, després de felicitar-se que després de 20 anys a l'Eurocambra s'interessi pel que passa a Espanya, li ha dit que si el que vol és ajudar llavors ha de conèixer primer el país i no limitar-se “a repetir les proclames infundades” que li passa el PP.

En aquest sentit, ha volgut fer veure Weber qui són els aliats del PP i "què representa i què pensa Vox realment", repassant algunes de les "declaracions antieuropeistes" pronunciades per alguns dels seus líders, entre ells Santiago Abascal.

També li ha inquirit si és bo per a l'Estat de dret a Espanya la proposta de Vox d'il·legalitzar partits polítics o no permetre que mitjans crítics acudeixin als seus actes, i si està al corrent de les polítiques que estan pactant els d'Abascal amb el PP a les comunitats autònomes i als ajuntaments on governen junts.

Entre les mesures que estan desplegant, Sánchez ha citat expressament donar noms a carrers de "persones insignes vinculades amb la dictadura franquista" i ha preguntat a Weber si ell voldria que a Berlín es bategessin carrers i places amb noms dels líders del Tercer Reich .

"Espanya té un Estat de dret robust, un Govern absolutament legítim i capaç, i els convido a no confondre's d'adversari. Aquest error ja el va cometre la dreta europea en el passat i Europa ho va pagar molt car", ha rematat el seu Sánchez, a mig dels aplaudiments dels eurodiputats socialistes i entre crits i esbroncades de la bancada popular.

Weber s'ha menjat el 'rapapols' i s'ha quedat sense poder respondre

El líder del Partit Popular Europeu ha intentat sense èxit donar la rèplica als missatges que el president del Govern ha dirigit directament al seu debat final, però no se li ha concedit la paraula.

Sí que ho ha fet quan el president ja abandonava l'Hemicicle al ser-li concedida una moció d'ordre abans de l'inici de la sessió de vots, aleshores, Weber ha retret a Sánchez que li hagi "atacat durant cinc minuts" i ha replicat que a Alemanya els demòcrates es reuneixen per buscar consensos tenint en compte dreta i esquerra, al contrari que ell.

El perill és la ultradreta

El president del Govern ha advertit sobre les forces de la "ultradreta" que al seu parer no creuen a Europa i la consideren una societat decadent i obsessionada a emprendre una transició ecològica i uns nivells de feminisme que, segons ells, no es poden permetre.

En el seu discurs de balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea que va començar al juliol i finalitza aquest mes, Sánchez s'ha mostrat satisfet dels resultats obtinguts durant aquest semestre i ha alertat davant les forces que qualifica de "ultradreta".

"Aquestes forces polítiques repudien o ignoren tots els avenços aconseguits al llarg de les últimes dècades. Temen el futur i només volen fugir a un passat gloriós que mai no va existir i al qual resulta impossible tornar", ha assenyalat.

Sánchez assenyala que no comparteix aquest "pessimisme" i no combrega amb aquest pensament que ha titllat de "reaccionari". Admet que hi ha coses que no funcionen i han de millorar però recorda que el continent no ha parat de fer-ho des del final de la Segona Guerra Mundial i per contra no hi ha cap argument "empíric" per pensar que no es seguirà aquesta tendència de progrés.

En aquesta mateixa línia, ha assenyalat que és l'hora de mirar la futur amb ambició i ha assenyalat que el desafiament de la UE no és evitar el seu declivi ni resistir al desenvolupament d'altres regions del món, sinó liderar una nova era de prosperitat global.