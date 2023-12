@EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'una reunió de treball amb els presidents dels grups parlamentaris després dels resultats de Catalunya a l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022.

A l'inici de la sessió de control al Parlament, ha explicat que amb aquesta reunió vol poder "avançar" en els acords i compromisos que es van adoptar al ple monogràfic d'educació que es va celebrar al juny.

"Com que hi ha un amplíssim consens, ha de servir per posar-nos a treballar. I fer-ho amb rigor i voluntat d'acord", ha destacat.

Després d'admetre els "dolents" resultats de Pisa, creu que correspon al Govern, al Parlament, a la comunitat educativa ia la resta de la societat analitzar les causes d'aquestes dades que, segons ell, són multifactorials.

Tot i que considera que és un debat que ja s'ha iniciat, ha assegurat que ha pres la paraula "no per posar excuses, i sí per assumir responsabilitats", també el compromís de revertir la situació del sistema educatiu perquè futurs resultats d'altres avaluacions siguin millors.

I és que, segons Aragonès, a ningú no li ha agafat per sorpresa els resultats de l'informe PISA , i encara menys després del debat monogràfic del juny perquè, al seu parer, reflecteixen una situació que ja tenen analitzada i que han pogut constatar amb altres instruments davaluació.

NO CAL COMENÇAR "DE ZERO"



"El debat no ho hem de començar de zero. Ho tenim iniciat des de fa temps", ha sostingut el president català, i per això no tindria sentit no prendre com a referència la feina que ja han dut a terme fins ara, també les iniciatives que van sorgir al monogràfic.

Així, s'ha compromès a seguir els camins traçats ia executar i impulsar tots aquells elements de consens que ajudin a millorar el sistema educatiu, ja sigui en matèria de governança; per cercar la qualitat, la igualtat i l'equitat del sistema; el prestigi dels docents; l'abordatge de les competències lingüístiques i la defensa del català.

Al ple monogràfic, ha afegit, també han acordat mesures per enfortir l'educació sexual, la salut mental i la lluita contra l'assetjament escolar, així com d'altres per reforçar l'educació inclusiva i combatre la segregació escolar.

També creu que han d'atendre la millora de les condicions laborals del personal docent; millorar el finançament del sistema i continuar impulsant la gratuïtat de l'educació infantil, el "canvi de paradigma" de la FP i l'impuls del català.

"SERÀ NECESSARI ANAR MÉS ENLLÀ"



"Serà necessari anar més enllà. Hem d'estar disposats a fer canvis valents, acompanyats d'increments de recursos que ja s'han produït, ia aprofundir en canvis que tindran efectes a mitjà termini", i que considera que s'hi han començat a impulsar. legislatura.

Aquestes mesures, segons Aragonès, hauran d'anar acompanyades del màxim suport polític i parlamentari perquè el sistema pugui gaudir d'estabilitat i de continuïtat: "No fem electroxocs ni mesures superficials per cobrir l'expedient del debat i la responsabilitat política".

"Des de la màxima exigència al Govern, assumim tota la responsabilitat. Però volem fer-ho conjuntament, no per diluir la responsabilitat política", ha aclarit Aragonès, que ha emplaçat els grups a aparcar els partidismes, ia discutir i contraposar idees, models i projectes .