Artur Mas i Alberto Núñez Feijóo / fotomuntatge

Continua l'odissea de l'amnistia. L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha valorat aquest dimarts que la llei d'amnistia pot beneficiar el PP i el seu líder, Alberto Nuñez Feijóo: "Primer perquè hi ha una sèrie de gent implicada a l'Operació Catalunya ia l'espionatge que suposo que intentaran acollir-se ".

"I segon perquè quedarà la feina feta, Feijóo si un dia ha d'arribar a ser president, que s'hagi fet l'amnistia i el marró se l'hagi empassat una altra ja li anirà bé", ha afirmat en una entrevista del 324.

Tot i així, ha afirmat que entén "que els faci mal, no deixa de ser una esmena a la totalitat del procés de judicialització del procés sobiranista català" que segons ell va començar amb el Govern popular de Mariano Rajoy i el que ha qualificat com a incapacitat per resoldre políticament les reclamacions independentistes.

Per a Mas, la llei "va a dir que l'Estat no havia d'haver actuat judicialment davant d'això, havia d'haver actuat políticament".

"No és un punt final, és posar el comptador a zero. Poder començar una negociació política que és la que s'hauria d'haver abordat a partir del 2012", ha afegit sobre l'amnistia.

PARTIDARI D'AMPLIAR L'AMNISTIA



Preguntat per si confia en un referèndum emparat per la llei, ha contestat: "Ho veig molt difícil, no em vull fer il·lusions", i ha afegit que això no vol dir que no valgui la pena intentar-ho.

Mas s'ha mostrat favorable a ampliar el perímetre de l'amnistia per emparar "fets que poden afectar altres causes que s'han judicialitzat i estaven viciades des del principi, com l'operació de la policia patriòtica que tenia finalitats polítiques".

En aquest sentit, creu que el cas del també expresident de la Generalitat Jordi Pujol "és un exemple claríssim d'això, més enllà de la seva confessió, és evident que aquest cas està contaminat".

EL CATALÀ A LA UE, "PRIMER SEMIINCOMPLIMENT"



Respecte que Espanya hagi acabat el torn de presidència al Consell de la Unió Europea (UE) sense aconseguir el reconeixement del català, creu que es tracta del "primer semiincompliment" del PSOE al seu acord d'investidura.

"Espero no equivocar-me que el Ministeri d'Afers Estrangers s'ha pres aquest tema seriosament. Crec que a partir d'uns quants dies el Govern no tindrà la mateixa força i influència que tenia fins ara, però no estem davant d'un incompliment flagrant, crec jo “, ha valorat.