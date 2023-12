El president del Govern, Pedro Sánchez, compareix davant el Parlament Europeu, el 13 de desembre del 2023, a Estrasburg (França).

El president del Partit Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, ha amenaçat el president del Govern, Pedro Sánchez, amb una comissió d'investigació a l'Eurocambra sobre la situació a Espanya, després de retreure la llei d'amnistia pactada amb els independentistes catalans i el manera en què aquests estan arremetent contra els jutges.

Durant el debat al Ple de l'Eurocambra davant la qual ha comparegut Sánchez per fer balanç de la presidència espanyola de la UE, Weber ha retret al president del Govern que parli de democràcia quan un dels principis bàsics de la mateixa "és dir la veritat a les persones abans de les eleccions”.

El líder del PPE ha subratllat que "tres dies abans" del 23J va dir que no hi hauria amnistia. "No pot estar al poder cinc anys dient que una amnistia no és constitucional per després aplaudir aquesta amnistia", li ha retret, incidint que "Europa està preocupada" sobre això i per això la Comissió Europea ha plantejat una sèrie de preguntes al Govern.

Weber s'ha mostrat particularment crític amb la comissió d'investigació sobre el suposat 'lawfare' pactada amb Junts i ha denunciat que els de Carles Puigdemont van posar dimarts "al punt de mira a jutges individuals" al Congrés dels Diputats. "Tothom estava en xoc sobre el que va passar", ha sostingut.

En aquest sentit, ha advertit Sánchez que si els socialistes recolzen una comissió d'aquest tipus "tingueu per segur que caldrà una comissió d'investigació al Parlament Europeu per estudiar molt de prop el que està passant a Espanya".

D'altra banda, ha subratllat que cristianodemòcrates i socialistes sempre han estat units al projecte europeu encara que tinguin opinions diferents. Per això, ha retret a Sánchez que no hagi acceptat la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'excloure "els separatistes, els extremistes d'extrema dreta i d'extrema esquerra".

Així les coses, s'ha felicitat de l'arribada al poder de Donald Tusk a Polònia, membre del PPE, que "restaurarà l'Estat de dret" en aquest país com també ho farà, ha sostingut, el partit de Feijóo.

Els socialistes carreguen contra el "front" de la dreta

Per part seva, la líder dels Socialistes i Demòcrates europeus (S&D), l'eurodiputada del PSOE Iratxe García, ha centrat gran part de la seva intervenció a assenyalar el "front" de la dreta amb l'extrema dreta i ha respost a les crítiques de Weber acusant el PP de bloquejar la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el polític alemany d'haver donat suport al líder de Vox, Santiago Abascal.

García ha acusat Weber de tenir al seu programa "fer vicepresident d'Espanya" Abascal i li ha demanat no donar "lliçons" sobre Estat de dret al PSOE mentre avala a qui "demana al poble espanyol que pengin el president pels peus" .

El líder dels Liberals europeus (RE), el francès Stéphane Séjourné, ha lamentat que la presidència de torn espanyola s'hagi vist "contaminada" per l'entrada a l'escena europea de qüestions nacionals, si bé ha avisat que des del grup estarà "atent" a allò que la Comissió Europea apunti sobre la "independència judicial" i l'"Estat de dret" a Espanya.

Alhora, l'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé, que ha intervingut en nom del grup Conservadors i Reformistes Europeus, ha denunciat que la llei d'amnistia, que és "manifestament inconstitucional" constitueix "l'acte de corrupció política més gran de la nostra història" posat que la "factura" que Sánchez ha pagat als independentistes catalans per "la seva personal supervivència".

Pel grup L'Esquerra ha pres la paraula l'eurodiputada d'Unides Podemos Idoia Villanueva i ha tret pit que si "Espanya és una excepció" quan "l'extrema dreta és primera força a una gran majoria de països europeus" és gràcies a Govern de coalició amb Podem que "va proposar i va defensar amb dents i ungles un escut social i mesures valentes que han demostrat ser el millor antídot a l'extrema dreta".

Eurodiputats espanyols

També ha pres la paraula la líder de la delegació del PP, Dolors Montserrat, per rebutjar de ple la llei d'amnistia que ha descrit com un "cop a la democràcia" i que Sánchez "va negar en campanya i crea espanyols de primera i de segona ".

"Espanya no es rendeix i d'Espanya no se'n riu ningú", ha advertit Montserrat, després de criticar els acords del PSOE amb Junts, inclosa la "taula clandestina de la vergonya" per negociar amb "pròfugs". "Els espanyols diran no sense descans als carrers, als tribunals i aquí, a Europa", ha reblat, després d'advertir que el relat exposat per Sánchez per defensar l'amnistia és "fals".

De la mateixa manera, el líder de Ciutadans a l'Eurocambra, Adrián Vázquez, ha dit que el president del Govern "va trair tot el que va prometre" durant la campanya i "va estafar" els espanyols després de les eleccions. "A vostè que tant li importa la història sàpiga que, la seva, si no rectifica, no s'acabarà bé", ha conclòs.

Per part d'ERC, l'eurodiputat Jordi Solé, ha evitat tota referència a la llei d'amnistia ni a l'Estat de dret a Espanya perquè, ha dit, era el moment de "parlar d'Europa" i ha dit compartir l'europeisme expressat per Sánchez i la "necessitat defensar la unitat d'Europa" davant d'una "ultradreta desenfrenada amb la complicitat vergonyosa de la dreta".

Solé ha tancat la seva intervenció parlant en català, malgrat ser una llengua no oficial a la UE i per tant no traduïda a la sessió plenària, per reclamar que el seu reconeixement europeu és una "batalla justa que ha de ser guanyada". També l'eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha parlat únicament en gallec per sostenir que “a Europa els pobles siguin escoltats”.

Alhora, la també eurodiputada d'ERC Diana Riba ha assenyalat que el seu partit posa "a sobre de la taula el referèndum". "Què proposa vostè sobre la taula, senyor Sánchez?", ha preguntat al president.

El socialista italià Brando Benifei ha expressat la seva solidaritat amb Sánchez per les declaracions d'Abascal, alhora que ha destacat d'Espanya que és "aliada" dels que ambicionen "una Europa més forta" i ha aconseguit durant la seva presidència europea de torn acords "importants" com la Llei d'Intel·ligència Artificial.

El popular Siegfried Muresan, per part seva, ha comparat la situació política a Espanya amb la d'Hongria i Polònia i ha assegurat que això suposa un risc per a l'accés als fons de recuperació europeus que, sosté, podrien ser "bloquejats" si Sánchez manté la llei d'amnistia.