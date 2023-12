Muntatge: CatalunyaPress

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat que el president del Govern, Pedro Sánchez , i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es reuniran per aprofundir en la negociació i "aprofundir en la resolució del conflicte polític", una trobada que encara no té data i que es farà sense la figura del mediador.

En una entrevista a Ràdio4 i La2, Turull ha explicat que tots dos s'han emplaçat a trobar una data per a la trobada, "que haurà de ser a l'estranger".

"Es tracta de normalitzar unes relacions i una negociació entre els dos presidents, que des del 2017, fruit de la repressió, no ha estat possible", ha afegit Turull que, preguntat per si ho considera una reunió entre governs, ha respost que es tracta d'una reunió entre dos lideratges.

Sobre si és una anomalia que Puigdemont encapçala les negociacions amb el Govern i que no hi participi la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha respost que el lideratge de Puigdemont "va més enllà de les costures" del partit.

"Per nosaltres, mantenir la posició durant tots aquests anys, no deixar-ho estar, no sortir ja disminuïts anant cap a la taula de negociació ha tingut un valor molt important", ha destacat, i ha afegit que Puigdemont ja va avisar que aquestes serien les condicions.

"Volem resoldre el conflicte polític, volem negociar, volem negociar en condicions, entre dues nacions, i nosaltres posem aquestes condicions. Nosaltres no diem 'La prioritat és salvar Espanya de l'extrema dreta'. Nosaltres no ens presentem per salvar Espanya", ha insistit.

SOBRE SANTS CERDÀ



Preguntat per si es refia del secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha respost que sí que encara constata "discrepàncies polítiques molt grans", i ha destacat que el PSOE ha accedit a negociar temes que fins ara consideraven insòlits, com l'amnistia.

Tot i això, ha insistit que el seu suport al Govern dependrà dels avenços en el pacte: "Si no hi ha avenços o si hi ha incompliment, una presa de pèl, com es diu col·loquialment, donarem per acabada la legislatura i, evidentment, els set vots de Junts agafen una altra adreça".

EL GOVERN "VA DE MALAMENT EN PITJOR"



En relació amb el Govern, ha considerat que "va de mal en pitjor", exemplificant-ho amb la gestió de la sequera i l'educació, ia més d'acusar-los de buscar excuses, els ha emplaçat a fer autocrítica.

També ha assegurat que Junts no tornaria a entrar a l'Executiu català perquè "la legislatura ja s'està acabant", tot i que ha afegit que el seu partit és a disposició del Govern per consensuar, ha dit, polítiques de veritat.