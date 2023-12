Santiago Abascal i Pedro Sánchez / Muntatge: CatalunyaPress

El líder de Vox, Santiago Abascal , no ha volgut aquest dijous retractar-se de les seves paraules sobre "penjar pels peus" Pedro Sánchez, declaracions que defineix com una "expressió col·loquial", i ha insistit que creu que això o "fer-lo fora" la finestra passarà".

En una entrevista concedida a Telecinco, el president de Vox ha justificat que les seves afirmacions se cenyeixen a la "utilització del castellà" , equiparant l'expressió amb "fer fora per la finestra" o "córrer a gorres", de manera que no va a " demanar perdó” per això.

"Jo insisteixo, les paraules que vaig dir les mantinc punt per punt, jo el que vaig dir és que, quan un polític menteix la gent, quan traeix els espanyols, quan estafa els electors, al final aquest polític paga davant la societat i la gent es cansarà d'aquest polític i el farà fora per la finestra, utilitzem l'expressió que vulguem, però això passarà i jo ho mantinc", ha expressat Abascal.

Així, ha recalcat que "no rectificarà per absolutament res i menys" davant el PSOE, que "ha plantejat amenaces o inciten a la violència", en al·lusió a la fotografia que ja va mostrar dimarts al Congrés i que mostrava un grup de les Joventuts Socialistes amb l?expresident Mariano Rajoy i una guillotina. Abascal també ha apuntat que ell ha patit amenaces i violència, i per això està "molt tranquil" amb les seves declaracions.

DEMANAR EXPLICACIONS A FEIJÓO

Així, ha passat a demanar "explicacions" al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per, segons ell, "utilitzar paraules gruixudes" per condemnar el Govern de Pedro Sánchez, que el líder de Vox ha dit que són "certeres", però després pactar amb el PSOE i Sumar les comissions al Congrés.

La relació entre PP i Vox s'ha tensat per la negativa del primer a armar una resposta conjunta contra el Govern de Pedro Sánchez i l' amnistia , però la gota que va fer vessar el got va ser l'acord aconseguit pels 'populars' amb PSOE i Sumar per a les comissions al Congrés i les del Senat. Arran del mateix, Vox s'ha deslligat de Gènova i només col·laborarà amb el PP a nivell autonòmic i local, on comparteixen multitud de governs.

Qüestionat sobre per què no trencar amb el PP en tots els àmbits, Abascal, que ha insistit que Vox ha posat "tot per part seva" per recolzar els populars, ha explicat que "una cosa és el que fa Feijóo i una altra els líders autonòmics del PP". Tot i que ha reconegut que "hi ha tires i afluixes" a les coalicions territorials, ha defensat no prendre "una decisió a ximples i boges" per "represaliar Feijóo" i "castigar" murcians o valencians perquè el líder 'popular' "no estigui a l'alçada".