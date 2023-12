Foto original: El magistrat del TS Pablo Llarena surt del Tribunal Suprem després d'haver acordat, en notificar-se la sentència del 'procés' emetre una nova ordre europea i internacional de detenció i entrega de l'expresident de la Generalitat Foto d'ARXIU Signatura: Eduardo Parra / Europa Press

Segons explica en exclusiva Vozpópuli presumptament un mosso vinculat a l'expresident Carles Puigdemont ia un dels actors clau de Tsunami Democràtic va filtrar informació confidencial sobre jutges i policies que feien investigacions sobre l'entorn independentista.

Sota l'àlies de 'Xuxu Rondinaire' , sembla que el Mosso va facilitar documents reservats que afectaven el magistrat Pablo Llarena , ja un agent que va investigar els independentistes. La informació extreta de la pròpia base de dades policials era Josep Campmajó considerat capitost de l'anomenat Tsunami Democràtic .

Els informes policials que obren al sumari del cas i als quals sembla haver tingut accés el digital Vozpópuli determinen que "les reflexions que traslladava el mosso a Campmajó evidenciarien la intenció d'"entorpir" causes judicials que els afectaven de manera directa. Dades reservades i advertiments encaminats a entorpir investigacions judicials o policials que estiguessin sent realitzades sobre la persona de Campmajó", diu la Guàrdia Civil, la qual ja va investigar aquest empresari de Girona en el marc del 'cas Voloh' relatiu als presumptes relacions de l'independentisme amb Rússia.

Entre la informació realitzada destaquen els seguiments al magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena van coincidir en temps amb la petició que va remetre al Parlament Europeu de suspendre la immunitat de Puigdemont.



Cal recordar que per aquesta causa Llarena patia des de l'arrencada d'aquesta causa al Tribunal Suprem una campanya d'assetjament i enderrocament que va afectar la seva pròpia família i que es va traduir, entre altres accions, en pintades a casa seva a Girona.

A més d'espiar els moviments del magistrat, aquest empresari clau a la causa de Tsunami Democràtic també va rebre informació de policies que podrien estar investigant l'entorn independentista. Així, els agents van analitzar converses de Campmajó amb aquest usuari de Signal que evidenciarien que va fer-li gestions per esbrinar la identitat d'un agent del departament d'Informació.

El sumari d'aquesta causa que se segueix a l'Audiència Nacional posa de manifest com el 'topall' dels Mossos va aconseguir obtenir la informació requerida, encara que per això hagués d'accedir a bases de dades restringides . Les captures fetes al mòbil de Campmajó demostren que li va traslladar que el policia de qui demanava informació no pertanyia al col·lectiu de mossos de caràcter independentista 'Guilleries 59' .



El sumari d'aquesta causa que se segueix per terrorisme evidencia seguiments a policies i magistrats des de l'entorn independentista, el qual, aquests dies està impulsant comissions de recerca al Congrés per, paradoxalment, fiscalitzar l'actuació dels magistrats en les causes relacionades amb el procés sota l'excusa del Laware .

Aquesta setmana la portaveu de Junts, Miriam Nogueras va dir que caldria "jutjar i cessar" magistrats com Pablo Llarena o el president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena per investigar i condemnar els responsables del referèndum il·legal del 1 -O i de la declaració d?independència de Catalunya.