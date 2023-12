Pedro Sánchez amb Arnaldo Otegui @Fotomuntatge

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha justificat la moció de censura a l'ajuntament de Pamplona que lliurarà l'alcaldia a Bildu gràcies al suport dels socialistes navarresos per "responsabilitat" i per donar "estabilitat" a la ciutat, després de cinc anys sense pressuposts, segons ha indicat.

A més, ha rebutjat els que critiquen que el PSOE hagi fet aquest pas de lliurar una corporació a la formació d'Arnaldo Otegi i assenyala que "s'ho han de fer mirar".

"A Pamplona, el que patim és des de fa cinc anys una paràlisi, un bloqueig, la no aprovació de pressupostos municipals, per tant crec que aquells que retreuen aquesta moció de censura el que han de fer és fer-ho mirar, perquè si aquesta moció de censura es produeix és per la incapacitat d'UPN, de la dreta navarresa, de teixir complicitats, de construir ponts amb altres formacions polítiques per fer avançar Pamplona”.

Així ho ha assenyalat Sánchez a l'entrada de la cimera del Consell Europeu que se celebra dijous i divendres a Brussel·les, l'última que es duu a terme durant la presidència espanyola del Consell de la UE.

En aquesta mateixa línia, ha reiterat que "el problema" és a l'alcaldessa d'UPN, la paràlisi, el bloqueig i la falta d'entesa mentre que el PSOE ha actuat amb responsabilitat per "desbloquejar" aquesta situació i fer que Navarra avanci.

El PP va rebutjar un pacte a Ceuta

En defensa seva, Sánchez ha assenyalat que fa pocs dies el PSOE de Ceuta va oferir al govern del PP a la ciutat autònoma un pacte entre les dues formacions per a "un suport més estable" i els populars el van rebutjar.

D'aquesta manera Sánchez ha volgut dir que la realitat quotidiana dels ciutadans d'un lloc o altre "varia" i per tant la responsabilitat del PSOE ha estat sempre la mateixa, és a dir: "donar estabilitat", segons ha subratllat.