Turull, va avançar que aquesta trobada es durà a terme sense la figura del mediador i servirà per aprofundir en la negociació i "aprofundir en la resolució del conflicte polític". També ha confirmat que aquesta reunió es produirà a l'estranger, ja que Puigdemont resideix a Bèlgica i té comptes pendents amb la justícia espanyola des de fa sis anys.

Sánchez i Puigdemont van coincidir aquest dimecres al ple del Parlament Europeu d'Estrasburg, on el cap de l'Executiu va anar per fer balanç de la presidència espanyola del Consell de la UE. L'expresident català va intervenir a la sessió, en la seva condició d'eurodiputat i va avisar Sánchez que ha de complir els acords a què han arribat PSOE i Junts per no generar desconfiança entre les dues formacions.

Era la primera vegada que Sánchez i Puigdemont es veien al mateix lloc després que les seves formacions arribessin a un acord que contempla una Llei d'Amnistia els implicats en el procés --entre ells el mateix expresident català-- a canvi dels vots de Junts a la investidura de Sánchez, que resultaven imprescindibles perquè el PSOE obtingués majoria.

Tot i que Sánchez compareixia per repassar els resultats de la presidència rotatòria del Consell de la UE, el debat va estar marcat per la Llei d'Amnistia i des de l'oposició van llançar crítiques dures i van advertir del menyscapte a l'Estat de Dret que al seu parer suposa.

Sánchez i Puigdemont no es van reunir ni van coincidir més enllà del debat a l'Hemicicle, en què van mantenir un to cordial en les seves apel·lacions mútues. Puigdemont va recriminar no poder parlar en català a l'Eurocambra i Sánchez es va comprometre a continuar impulsant l'ús d'aquesta llengua. També va animar el líder de Junts a continuar treballant a la via del diàleg, la negociació i la Constitució.