La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, durant una roda de premsa, al Congrés dels Diputats, a 1 de juny de 2023, a Madrid (Espanya).

L'expresidenta de Ciutadans Inés Arrimadas, que va abandonar la política el juny d'aquest any, ha fitxat per l'empresa d'energies renovables Recurrent Energy, una empresa d'energies renovables integrada al grup Canadian Solar, com a directora d'ESG i Comunicació (Chief ESG i Communications Officer), segons han informat aquest dijous ella mateixa i la signatura.

El nou camí d'Arrimadas arrancarà a partir del proper mes de gener. L'expolítica tindrà com a responsabilitat liderar l'estratègia ESG i l'àrea de comunicació corporativa, els assumptes públics i les relacions institucionals de la pròpia empresa, en "estreta" col·laboració amb Canadian Solar.

Arrimadas, que va ser la portaveu del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, cap de l'oposició en aquesta comunitat autònoma i portaveu al Congrés, ha assenyalat en un missatge publicat a través de la xarxa social X (abans Twitter) que es troba "molt feliç" d'haver incorporat la companyia i ha agraït "la confiança".

Desvinculada des de fa sis mesos

L'expresidenta de Ciutadans va anunciar la seva retirada de la política l'1 de juny del 2023, després de la desfeta del seu partit a les eleccions locals i autonòmiques del 28M, que van suposar la desaparició del partit de tots els parlaments autonòmics en lliça i la pèrdua del 80% dels seus regidors.

El daltabaix va portar la direcció taronja a renunciar a presentar-se a les eleccions generals del 23J amb l'objectiu de "rearmar-se" de cara a futures cites electorals. Ella va ser una dels dirigents que va apostar per no presentar llistes a aquella cita electoral, una decisió que va provocar una forta resposta interna.

Militant de Ciutadans des del 2011, Arrimadas va portar el seu partit a la victòria a les eleccions catalanes del 2017, però no va arribar a presentar-se a la investidura en formar-se una majoria independentista. Després, Albert Rivera la va incorporar a les llistes del Congrés i ella va prendre el relleu del lideratge del partit després de la derrota a les generals del novembre del 2019.

A finals de l'any passat i malgrat ser el rostre més conegut de Ciutadans, va renunciar a presentar-se a les primàries de la refundació de Ciutadans i va preferir recolzar una llista encapçalada per la diputada balear Patricia Guasp, avui també fora del partit, i el líder 'taronja' al Parlament Europeu, Adrián Vázquez, que continua com a secretari general de la formació.

Benvinguda a Arrimadas

El conseller delegat de Recurrent Energy, Ismael Guerrero, ha donat la benvinguda a Arrimadas, en un moment en què la firma està "intensificant les seves activitats de desenvolupament i execució a tots els seus mercats".

Recurrent Energy té presència a 30 països de 6 continents i compta amb 14 anys de trajectòria en un sector on ha desenvolupat, finançat i construït un portfoli de 9 gigawatts (GW) d'energia solar i 3 gigawatts hora (GWh) de plantes d'emmagatzematge amb bateries (BESS) al món.