Pere Aragonès mira el mural que representa un petó entre Puigdemont i Sánchez

Junts ha filtat aquest dijous que hi haurà una reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, just una setmana abans que el president del Govern es reuneixi amb Pere Aragonès, el líder d'ERC i actual president del Govern. Podria ser casualitat, però com tot en política, no ho és. Amb aquest moviment l'entorn de Puigdemont busca avançar ERC a la carrera per liderar l'independentisme i que el focus de la negociació entre el Govern i Catalunya es posi sobre el seu partit. Mentrestant, els republicans i el mateix president de la Generalitat són menyspreats.

La bomba sobre la reunió entre Puigdemont i Sánchez l'ha deixat anar aquest dijous a primera hora el secretari general de Junts, Jordi Turull, explicant que els dos líders es trobarien per "aprofundir en la resolució del conflicte polític". "Es tracta de normalitzar unes relacions i una negociació entre els dos presidents, que des del 2017, fruit de la repressió, no ha estat possible", ha afegit Turull. Els periodistes han preguntat amb encert al secretari general de Junts si ho considera una reunió entre dos governs, i sortit del pas responent que és una reunió entre dos lideratges.

Tot i això, Turull ha volgut deixar clar que Pedro Sánchez es reuniria abans amb Puigdemont que amb Pere Aragonès. "La trobada hauria pogut ser aquest dimecres, però l'agenda de Pedro Sánchez no ho va fer possible", ha explicat el secretari general de Junts, llançant una altra pulla als republicans. Segons Turull, fa gairebé un mes que van acordar fer el matx: "Els dos partits vèiem claríssim que som aquí per resoldre un conflicte polític i que el més lògic i normal és que els dos líders de la formació es vegin".

Pedro Sánchez no desmenteix que es pugui produir una trobada

El president del Govern, ha afirmat aquest dijous que no té a la seva agenda una reunió amb l'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont. No obstant, la seva resposta completa fa pensar que aquesta trobada sí que es podria produir.

Pedro Sánchez no ha volgut confirmar la reunió, encara que tampoc no l'ha negat i ha assenyalat que la seva agenda és "pública i transparent". Incidint en la seva agenda, li ha llançat un capot al president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb qui sí que té programada una reunió el proper dijous 21 de desembre.

Pere Aragonès evita el conflicte

Tot i la provocació de Junts, Pere Aragonès ha decidit evitar un conflicte per la provocació de Junts, i ha estat molt concís quan li han preguntat per la hipotètica reunió. "Ens sembla bé que la gent es reuneixi", ha dit el president.