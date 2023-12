El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez (i), es reuneix amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo @ep

Hi haurà reunió entre els líders dels dos grans partits? La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusat aquest divendres el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , de negar-se a "a parlar amb el president del Govern", Pedro Sánchez , impossibilitant "assolir grans pactes que beneficien la immensa majoria dels ciutadans".

"És inèdit a la història del nostre país que hagi existit un líder de l'oposició que al començament d'una legislatura i cridat pel president del Govern es negui a anar a la Moncloa", ha afegit Rodríguez, des de l'acte institucional de presa de possessió de Milagros Tolón com a delegada del Govern a Castella-la Manxa celebrat a Toledo.

La ministra d'Habitatge ha defensat que al llarg dels cinc anys de mandat, Pedro Sánchez, "ha demostrat ser capaç de forjar moltíssims pactes, moltíssims acords, fins a quinze acords amb els agents socials".

Davant d'això, ha criticat l'actitud del líder de l'oposició, afirmant que "el que fa amb aquesta posició que està tenint en aquests moments és certificar que ell també és un bloquejador com ho van ser els seus antecessors", en referència a les direccions anteriors del PP.

La ministra ha puntualitzat que des de la Moncloa s'ha proposat a Feijóo tres dates per mantenir una trobada sense haver rebut resposta per part del líder del PP. "Tant de bo i aquesta resposta es produeixi", ha declarat sobre això.

Acord amb Bildu a Pamplona



Preguntada pels mitjans de comunicació sobre l'acord entre el Partit Socialista i Bildu a l'Ajuntament de Pamplona, Rodríguez ha afirmat que “el que ha fet el Partit Socialista és permetre que allò que han de fer les administracions, que és atendre la ciutadania , sigui possible", ja que el Consistori de la capital navarresa portava amb els pressupostos municipals "cinc anys bloquejats".

Així mateix, ha rebutjat fer declaracions sobre una possible trobada entre Pedro Sánchez i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmant que el mateix president del Govern "ho va aclarir amb absoluta claredat" aquest dijous.

Menys enteniment

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, continua mantenint la seva voluntat de reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez, malgrat que els socialistes navarresos hagin de donar l'alcaldia de Pamplona a Bildu i advertir que les possibilitats d'entesa entre el PSOE i PP "des d'avui en són moltes menys".

Així ho ha confirmat el portaveu i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, aquest dimecres en una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, en què ha lliscat que aquest acord és fruit de "setmanes" de negociació. "Tinc la sensació que és fruit d'un acord que ja estava realitzat i que s'està materialitzant probablement unes setmanes o un mes (...) i que avui hem tingut oportunitat de conèixer", ha manifestat.

En ser preguntat si Feijóo es replanteja l'opció d'acudir a la reunió proposada per Sánchez per desbloquejar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i abordar altres assumptes, Sémper ha dit que el PP és un partit "profundament institucional" i "sempre" es reuniran per discutir "en un cas, per exemple, hipotètic de com reforçar la independència dels jutges", ha dit.

Tot i això, ha continuat, l'aposta de Pedro Sánchez "va en la direcció contrària, diamètricament contrària a la d'acordar res amb el Partit Popular", ha alertat.