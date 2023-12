Insisteix que no recolzaran els comptes catalans si inclouen el Hard Rock. EP

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha criticat aquest dissabte el PSC per recolzar el projecte del Hard Rock, i ha afegit: “El PSC de Salvador Illa està més a la dreta que el PSOE de Pedro Sánchez”.

En la seva intervenció al Consell Nacional dels comuns, ha insistit que no recolzaran els Pressupostos de la Generalitat per al 2024 si inclouen el Hard Rock, "que no compleix cap estàndard ambiental i que, a més, respon a un model econòmic del passat" .

També ha condicionat el seu suport als comptes catalans que el Govern "compleixi els acords del 2023, perquè hi ha incompliments flagrants en matèria de sanitat, habitatge i transició ecològica" ia centrar el projecte pressupostari, ha dit, a les prioritats de Catalunya.

Per a Albiach, el Govern és "de transició, està entre les velles lògiques i les noves lògiques i s'està posant de perfil en grans temes", com ara l'educació o la gestió de la sequera.

EDUCACIÓ I SEQUERA



Ha atribuït els resultats de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) a Catalunya "a la desigualtat, la manca de recursos al sistema educatiu i la improvisació de les polítiques públiques educatives i no escoltar el professorat".

Pel que fa a la gestió de la sequera, ha criticat que se li estiguin exigint sacrificis, ha dit, al sector primari i als agricultors mentre hi ha "barra lliure d'aigua per al turisme", i ha demanat planificació, coherència i exemplaritat.

Finalment, ha celebrat l'arxiu de la querella contra l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i s'ha preguntat com haguessin estat els resultats d'últimes eleccions municipals, on el PSC els va superar "per 141 vots, sense aquesta guerra bruta".