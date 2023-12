Descriu una "xarxa clientelar" dins de l'administració catalana que es beneficiava de subvencions i contractes. EP

La investigació judicial apunta que Tsunami Democràtic podria haver-se finançat mitjançant el "desviament de fons públics", bé a través de l'adjudicació de contractes bé amb la captació de subvencions, arribant fins i tot a parlar de "l'existència d'una mena de xarxa clientelar al si de l'administració catalana", segons es recull al sumari del cas que se segueix a l'Audiència Nacional (AN).

Així consta a la resolució del 28 d'abril de 2021 per la qual el llavors magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Alejandro Abascal, va reclamar al seu col·lega del Jutjat d'Instrucció Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que li remetés la part del 'cas Voloh' que connectava amb la seva investigació sobre el rol que Tsunami Democràtic hauria jugat en els disturbis que van seguir la sentència del 'procés' a la tardor del 2019.

En base als informes policials, Abascal fa un extens i detallat relat dels fets investigats i dels presumptes responsables, aturant-se en l'estructura financera que va permetre a la plataforma independentista dur a terme les seves accions, que el jutjat central qualifica de terrorisme, a contra del criteri del Ministeri Fiscal, una discrepància que encara s'ha de resoldre.

Arran de les indagacions, l'instructor infereix que Iniciative Events SL, administrada per Antoni Fusté i Roc Aguilera i "vinculada" a Xavier Vendrell --un dels principals investigats en el procediment--, seria una de les societats presumptament beneficiades pel desviament de fons públics.

Segons consta a la interlocutòria, "els nombrosos contractes públics dels quals Events ha resultat adjudicatària evidenciaria que Vendrell podria ser l'administrador de fet d'aquesta societat, instrumentalitzant-la per al desviament de fons públics, o almenys que actua d'aconseguidor de contractació pública a canvi de determinats beneficis".

El jutge considera que de la investigació "s'ha evidenciat l'existència d'una mena de xarxa clientelar al si de l'administració catalana que propicia que aquesta empresa rebi quantiosos fons provinents de diferents organismes públics".

DES DE LA GENERALITAT A LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL



A la llista hi figuren la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Calella, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona, la Federació Catalana de Futbol, l'INCASOL o el Diplocat.

De les diligències practicades, també s'ha constatat que Iniciative Events SL va ser registrada abans de la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i que a la seva nau es va incautar "nombrós material relacionat amb la celebració de les votacions".

Pel que fa a la vinculació d'aquesta societat amb Tsunami Democràtic, un informe policial a què fa referència la interlocutòria diu que "cap la possibilitat" que l'escenari de l'acte organitzat per la plataforma durant els talls de l'AP-7 fos muntat per Iniciative Events. En aquest sentit, els investigadors no descarten que "aquesta persona jurídica s'hagués pogut utilitzar per desviar fons públics" cap a l'"estratègia global secessionista".

PROSELECCIONS CATALANES



El magistrat també esmenta Jaume Cabani com a "peça clau" en el flux de diners per costejar aquesta "estratègia global secessionista". Sobre ell, també ressenya que "podria haver-se finançat mitjançant el desviament de fons públics".

Al fil, reflecteix que va emetre almenys una factura a la Plataforma de Proseleccions Catalanes, entitat presidida per Xavier Vinyals i "receptora de múltiples subvencions públiques", per "un servei que presumptament no s'hauria produït, pujant el seu import a 10.594,00 euros ". Al·ludeix també a un compte bancari de Cabani "en què s'hauria cobrat una subvenció directa atorgada a la mateixa plataforma per 1.183.500,00 euros".

Abascal exposa que Cabani "a través dels seus productes bancaris estaria, d'una banda, rebent diners públics a través d'entitats intermèdies que tenen adjudicació de subvencions i, de l'altra, estaria suportant despeses relacionades amb Carles Puigdemont", des del manteniment de la casa de Waterloo fins al pagament als seus advocats, "obtenint en part aquests diners de manera irregular".

Especifica que, segons els informes policials, Cabani "té diversos comptes bancaris radicats a Bèlgica i Alemanya" i en un va rebre un ingrés de 10.000 euros de l'Associació Units pel Foment de la Cohesió i la Catalanitat sota el concepte 'QuotesNationBuilder' , de manera que els investigadors creuen que podria referir-se a un programari homònim usat per recaptar donatius per a Puigdemont.

Afegeix que Cabani "percep grans quantitats de diners procedents de la plataforma Stripe", usada igualment per gestionar les donacions a una pàgina web gestionada pel Consell per la República que també "ha estat utilitzada per demanar els donatius de l'organització Tsunami Democràtic".

D'aquesta manera, els investigadors perfilen Cabani com a element essencial de la maquinària de captació de fons, ja siguin públics o privats. De fet, diuen que va fer d'intermediari entre el cap de Gabinet de Puigdemont, Josep Lluis Alay, i el banquer suís Nicola Foglia perquè donés 6.000 francs suïssos (uns 6.300 euros) destinats a donar menjar als manifestants que van col·lapsar l'aeroport del Prat.

"En conseqüència, Alay li proporciona un número d'un compte a Suïssa, titularitzat per Cabani, circumstància que posa de manifest la relació directa del ressenyat amb el finançament de l'organització", assenyala l'instructor.

Finalment, i com a part d'aquesta estructura econòmica, cita una conversa entre els exdirigents de CDC Víctor Terradellas i David Madí, del maig del 2018, que "sembla exposar l'existència de desviament de diners públics per finançar els seus objectius, arribant a esmentar la necessitat de realitzar una legislació específica que provoqués un canvi del model econòmic que transformés els recursos econòmics de Catalunya en criptomoneda, per evitar el control dels poders públics”.

"ESTRATÈGIA GLOBAL SECESSIONISTA"



Amb tot, el jutge assevera que l'"estratègia secessionista global" es compon d'"una sèrie de grups i entitats, principalment provinents de la societat civil, interrelacionats entre si, sota una unitat de propòsit, la finalitat de la qual és la materialització d'una sèrie de activitats conduents a la consecució de la independència de Catalunya per qualsevol via, incloses les que s'aparten de l'ordenament constitucional i violen la legislació vigent”.

Segons relata a la seva interlocutòria, estaria integrada per una estructura de mobilització social, una estructura digital i una estructura de finançament, que es troben "assentades" tant en territori nacional com internacional.

En el procediment que se segueix a l'Audiència Nacional s'investiga aquesta estratègia global com una organització criminal que podria haver comès presumptes delictes de terrorisme "causant un impacte a les estructures econòmiques de l'Estat" amb l'ocupació del Prat, el tall multitudinari de la AP-7 a la Jonquera, o els aldarulls produïts després del partit de futbol entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid, entre d'altres.