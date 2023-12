Afirma que a la taula de diàleg s'ha d'avançar en el "reconeixement de Catalunya com a nació". EP

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit estar "disposada" a ser la candidata dels comuns a les properes eleccions catalanes, tot i que ha apuntat que el debat encara no s'ha obert dins del partit.

En una entrevista al diari 'Nació Digital' recollida aquest diumenge per Europa Press, ha afirmat que tenen vocació de majoria i de guanyar, però que si cal buscar socis, les seves aliances "sempre són amb forces progressistes".

Sobre l'actual Govern, ha criticat que "està demostrant incapacitat per gestionar i tampoc està impulsant transformacions", i ha assenyalat com a exemple la gestió de la sequera a Catalunya i els resultats de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022 .

En preguntar-li sobre quin ha de ser el gran acord que surti de la nova legislatura del Govern, ha respost que a la taula de diàleg s'ha d'avançar en el "reconeixement de Catalunya com a nació".

"Tenim quatre anys, i la reforma del sistema financer amb un acord singular per a Catalunya és el mínim" que cal aconseguir en una taula entre governs, ha assenyalat.

RUPTURA AMB PODEM



Segons Albiach, el rumb que està prenent Podem "no respon a l'esperit inicial" del partit, però ha subratllat que ve de Podem Catalunya i per això la seva aposta és ferma per En Comú Podem, en les seves paraules.

"Totes les marques mereixen respecte. És cert que hi ha hagut persones que se n'han anat de l'espai o que han fet fora de l'espai, però li tinc un respecte absolut", ha afegit.