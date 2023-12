"No ens tanquem a millorar qualsevol llei, però no presentarem esmenes condemnades al fracàs". EP

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que "hi ha una part del poder judicial que intentarà per tots els mitjans no només tombar-la", sinó també no aplicar l'amnistia.

"Veurem coses força bèsties en la línia del que hem vist aquests últims anys. Però estem preparats. ERC no pot canviar el poder judicial, però li podem posar difícil i en això estem", ha assegurat en una entrevista al diari 'El País' recollida per Europa Press aquest diumenge.

Preguntat textualment per si ERC esmenarà en alguna cosa substancial la llei o permetrà que Junts la retoqui en temes relatius a la família de l'expresident català Jordi Pujol, ha respost que mentre sigui portaveu del partit, “ERC no recolzarà cap iniciativa perquè els corruptes es lliurin de les seves corrupteles".

"No ens tanquem a millorar qualsevol llei, però no presentarem esmenes condemnades al fracàs. No entrarem en aquesta mena d'artifici teatral d'intentar fer veure que estem molt enfadats i presentem una esmena. Si no s'aprova per tots, no la presentarem", ha explicat.

Preguntat per si el president del Govern, Pedro Sánchez, els genera més confiança en aquest mandat, ha respost: "L'única cosa bona de Sánchez i l'actual direcció del PSOE és que si tens prou força, pots arribar a negociar-ho tot. Aquí ja ningú guanyarà per majoria absoluta ni renunciarà a governar si pot".

Per Rufián, l'actual legislatura té una particularitat respecte a l'anterior, que és que "un partit de centredreta com Junts està dins de l'equació", i ha augurat que hi haurà dos eixos: un protagonitzat per Sumar, Podemos, Bildu, BNG i ERC, i un altre per PNB i Junts.

"A Catalunya hi ha tabús, hi ha qui no gosa dir que Junts és de dretes. Jo ho dic i em sento orgullós que hi hagi un partit de dretes independentista, perquè si no, no podrem culminar un procés polític tan complicat com el que es viu a Catalunya”, ha afegit.

RELACIÓ AMB PODEM



Preguntat per si hi podria haver alguna col·laboració amb Podem per a les eleccions europees, ha assegurat que li encantaria, però que hi ha moltes maneres de col·laboració, recordant que “no seria la primera vegada que hi ha coalicions europees similars quant a formacions polítiques diferents”.

Ha dit que ERC i Podem tenen molt en comú i que líders del partit morat, com Irene Montero, Ione Belarra o Lilith Verstrynge encara tenen un recorregut polític brutal, i ha qualificat d'"injustes i falses les qualificacions de trànsfugues als diputats de Podem".