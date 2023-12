Elena destaca que, a partir d'ara, la policia catalana només utilitzarà projectils de curt abast, menys lesius, marcant un canvi en el model d'ordre públic. EP

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, ha aplaudit la retirada del model de boles de foam "més lesiu" dels Mossos d'Esquadra i ha criticat el Govern per no fer-ho, acusant-lo textualment de debilitat ideològica.

En un article d'opinió a 'El Periódico' recollit per Europa Press aquest diumenge, ha explicat que, a partir d'ara, la policia catalana "passarà a utilitzar únicament els projectils de curt abast, pensats per emprar-se a distàncies d'entre 5 i 25 metres i, per tant, menys lesius" per als que reben l'impacte.

Ha destacat que es tracta d'una mesura "llargament reivindicada per entitats i associacions" que entrarà en vigor properament i que permetrà començar una nova pàgina, ha dit, al model d'ordre públic de la policia catalana.

"Aquesta maduresa demostrada per la societat catalana, capaç d'analitzar amb serenitat i fer evolucionar el seu model policial, no es tradueix de la mateixa manera, per exemple, a l'Estat espanyol. El Govern progressista del PSOE i Sumar segueix mantenint allò que Catalunya va eliminar ja fa deu anys, les pilotes de goma", ha retret.

El conseller ho ha atribuït a "la debilitat ideològica de l'esquerra espanyola davant d'una dreta furibundament contrària a un debat serè i constructiu sobre com ha de ser la policia del seu país", així com a la inexistència històrica, ha dit, de debats a nivell d'Espanya sobre quin ha de ser el model policial.