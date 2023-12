Belarra, en una roda de premsa. Foto: Europa Press

El juny del 2021, Ione Belarra va assumir la Secretaria General de Podem i va formar un Consell de Coordinació compost per 28 persones de la seva confiança. Tot i això, durant els dos anys transcorreguts des de la seva designació, un terç d'aquest òrgan ha renunciat o deixat de participar activament en les reunions a causa de desacords o crítiques cap a l'estratègia de la secretària general i el seu cercle proper.

Alguns d'aquests exmembres ara formen part de l'estructura de Sumar o han expressat el seu suport a Yolanda Díaz, mentre que altres han optat per apartar-se de la política del tot. Aquesta pèrdua representa un fet significatiu per a la direcció executiva, ja que implica la sortida de nou integrants en total, fet que es tradueix en una reducció del 32 per cent en la seva composició.

La informació, publicada per ABC, és un nou exemple de la crisi en la formació, ja que aquest tipus de desavinences massives amb un líder d'una formació es pot produir en casos en què hi ha un canvi a la cúpula de la formació.

Tot i això, en aquest cas, malgrat l' escissió que ha significat Sumar, no ha passat que hi hagi hagut un canvi al capdavant de la formació morada.