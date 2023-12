Santiago Abascal / @EP

El líder de Vox, Santiago Abascal , ha assegurat aquest diumenge que no desitja ningú que li pengin pels peus i ha acusat l'esquerra "mediàtica i política" de "manipular" les paraules per linxar-lo.

"No desitjo que pengin dels peus a ningú, ni tan sols a un corrupte i traïdor, no els desitjo a ningú, absolutament a ningú. És una cosa que em produeix repugnància sempre que ha passat en la història", ha asseverat Abascal. esdeveniment anual de les joventuts de Germans d'Itàlia en relació amb la polèmica que va desencadenar una entrevista en què va dir que "hi haurà un moment" en què el poble voldrà "penjar dels peus" el president del Govern, Pedro Sánchez.

En relació amb això, que ha suposat que el PSOE hagi denunciat Abascal i la seva formació a la Fiscalia, el líder de Vox ha advertit que l'esquerra "sempre manipularà" les seves paraules, "mentirà" sobre les seves intencions i "amagarà veritats" .

"Aquesta mateixa setmana a Espanya l'esquerra mediàtica i política ha manipulat i ha recargolat les meves paraules per fer una caricatura violenta i per linxar-me a la plaça pública", ha afegit.

Alhora, ha assenyalat que desitjos com el voler penjar dels peus a algú són "coses que els agraden als que no respecten la vida humana des de la concepció fins a la seva fi natural" i que "estan acostumats a evocar el mateix" contra ell a Espanya o contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Itàlia.

Precisament, ha estat Meloni qui ha convidat Abascal a intervenir en aquest esdeveniment, anomenat Atreju, en què el líder de Vox ha advocat per un "canvi de rumb a Europa" basat en la defensa de la família i la pàtria que "avui estan amenaçades" i s'enfronten a "molts i poderosos enemics".

"Família i pàtria és el que necessitem, llibertat per proclamar-les i cap vergonya per defensar-les", ha clamat, per subratllar que el canvi que defensa se centra en "un retorn a les idees fortes" i "la necessitat d'arrels profundes".

En aquest sentit, ha instat a protegir les famílies perquè són "la cèl·lula bàsica de la convivència" i són "anteriors i superiors a qualsevol ideologia". Igualment, ha exalçat les pàtries, les quals han de ser "defensades i respectades perquè són la sagrada herència" que cal "deixar els fills".

Abascal ha cridat així a actuar davant dels "enemics" que "amenacen" la família i la pàtria" perquè "odien la civilització i els seus fonaments", així com "al respecte profund a la llibertat i dignitat de l'ésser humà". això, ha cridat a "tornar a creure" i tenir "entusiasme" perquè "el futur no està escrit". "A Itàlia ho sabeu i ho heu demostrat, Giorgia i Fratelli ho han demostrat", ha ressaltat.