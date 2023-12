L'expresident de la Generalitat, Carles Pugidemont @ep

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha avisat aquest dilluns els jutges que les compareixences en seu parlamentària al Congrés són "d'obligat compliment, i en cas contrari hi pot haver les conseqüències penals previstes actualment".

Així ho ha manifestat en roda de premsa després de lamentar que hi hagi jutges que estiguin estudiant la manera d'"eludir" la seva compareixença a la comissió sobre l'Operació Catalunya, oberta al Congrés.

En aquesta comissió, ha explicat que s'haurà de tractar "l'actuació de la cúpula judicial, i es podran citar alguns jutges, alguns dels més actius a la guerra bruta contra l'independentisme".

També ha expressat el seu suport a la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, davant els "atacs rebuts" contra ella per una part de la cúpula judicial.

Tot això després que Nogueras, en la seva intervenció per demanar una nova comissió d'investigació sobre l'anomenada Operació Catalunya, parlés de "persones indecents que haurien de ser cessades i jutjades" i va reclamar posar-hi noms i cognoms.

Reunió entre Puigdemont i Sánchez

A més, ha evitat concretar si l'expresident de la Generalitat i l'eurodiputat de la formació, Carles Puigdemont, i el president del Govern, Pedro Sánchez, es reuniran després d'aprovar-se la llei d'amnistia, com ha sostingut aquest dilluns el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible , Óscar Pont.

"Aquesta reunió està pendent que s'agenda en una data concreta. La reunió es farà properament", ha manifestat.

Rius ha reiterat que la trobada tindrà lloc "en algun dels estats de la UE" i que haurà d'abordar qüestions que es recullen a l'acord subscrit entre Junts i el PSOE a Brussel·les.

En relació amb la reunió que Sánchez mantindrà aquest dijous amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Barcelona, Rius ha apuntat que la valoraran en funció dels resultats que s'obtinguin: "Si és que n'hi ha", ha puntualitzat.

Delegació d'eurodiputats "polititzada"



El portaveu de Junts també ha criticat la visita d'una delegació d'eurodiputats per demanar informació sobre la immersió, i ha destacat que "ve viciada d'origen, està clarament polititzada, té les conclusions fetes i només serveix per atiar la catalanofòbia".

"Mentre l'ONU es preocupa pel català, el Parlament Europeu envia una missió amb un biaix clarament partidista, que té l'origen en unes entitats que actuen i van en contra del català i que integren partits que són clarament hostils a la immersió i al català, com el PP, Vox i Cs", ha subratllat.

Conseqüències de l'informe PISA

A l'espera que se celebri la cimera sobre educació al Palau de la Generalitat, ha demanat que no quedi "en una mena de declaració de bones intencions" perquè, al seu parer, és una oportunitat per abordar determinades qüestions i posar-les sobre la taula per tal de revertir la situació actual.

Per part de Junts, assistirà a la cimera el president del grup parlamentari, Albert Batet, i la diputada Judith Guàrdia.

Negociació dels Pressupostos de 2024

Després que dijous es reunissin amb el Govern per abordar el projecte de Pressupostos del 2024, ha assegurat que va ser un "primer contacte sense gaires concrecions" i que els van traslladar una documentació que analitzaran.

Així, ha reiterat la voluntat de Junts de negociar els comptes "davant la situació que viu el país" i ha recriminat al Govern que l'any passat els situessin com a socis prioritaris --ha dit-- i després els pacten amb el PSC.