L'exministre i astronauta Pedro Duque durant la visita a les instal·lacions del projecte Melissa a la UAB.

L'astronauta i exministre de Ciència, Innovació i Universitats Pedro Duque és el candidat elegit pel Govern per presidir l'empresa de satèl·lits Hispasat ia la junta d'accionistes que tindrà lloc aquest dimarts es posarà sobre la taula el nom per prendre el relleu de Jordi Hereu, que va deixar el càrrec després de ser nomenat ministre d'Indústria i Turisme el novembre passat.

Segons ha avançat el diari 'El País' i ha pogut confirmar en fonts governamentals, serà la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) la que proposarà Pedro Duque per presidir Hispasat.

La decisió s'haurà de ratificar en una junta general extraordinària d'accionistes que també se celebrarà demà.

Fonts del sector també han indicat a Europa Press que es preveu que a la junta d'accionistes d'aquest dimarts també s'esculli la persona que ocuparà el lloc de conseller vacant després de la mort l'agost passat de Constantino Méndez, "una persona molt estimada a el sector".

Des de la seva constitució el 1989, Hispasat ha tingut per al Govern espanyol i per als usuaris del sistema satelital un alt valor estratègic. Gràcies a Hispasat, Espanya disposa d'un sistema nacional de comunicacions per satèl·lit en bandes de freqüència especials i d'alta seguretat capaç de satisfer les necessitats de comunicació en àrees d'interès geoestratègic", apunta la companyia a la seva pròpia web.

En aquest context, el 89,68% de l'accionariat d'Hispasat pertany a Redeia --a través de Red Eléctrica Sistemes de Telecomunicacions (Restel)--, mentre que la SEPI té un 7,41% i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) té el 2,91% restant.

Tot i això, cal recordar que la SEPI --depenent del Ministeri d'Hisenda-- controla un 20% del capital social de Redeia, mentre que el CDTI està adscrit a la cartera que va dirigir Duque durant el seu període al Govern (entre juny de 2018 i juliol de 2021 i en dues legislatures diferents).

Duque és enginyer aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid (Escola Tècnica Superior d'Enginyers Aeronàutics) i Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia d'Enginyeria d'Espanya (RAING) des del 1999.

Astronauta en excedència de l'Agència Espacial Europea (ESA), Duque és el primer i únic espanyol que ha viatjat de moment.

A més, entre el 2006 i el 2011 va ocupar els càrrecs de director general i president executiu a Deimos Imaging, una empresa privada que comptava amb un sistema comercial d'observació de la Terra amb els seus propis satèl·lits i estacions en superfície.