Cristina Segui @ep

La Secció de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de València demana una pena de quatre anys i mig de presó per a l'exdirigent de Vox Cristina Seguí per la difusió d'un vídeo a les xarxes socials protagonitzat per menors que van denunciar una agressió sexual per part de cinc adolescents el maig del 2022 a la localitat valenciana de Burjassot.

FACUA-Consumidors en Acció va aportar a la Secció de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia certificats digitals dels missatges publicats per Seguí al seu compte de Twitter (ara X) i el seu canal de Telegram, on va inserir diferents versions del vídeo, que una de les menors havia publicat al compte d'Instagram. L'associació havia denunciat els fets prèviament davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). El secretari general de l'associació, Rubén Sánchez, va declarar com a testimoni durant la instrucció de la causa.

En el seu escrit de qualificació provisional, el ministeri públic atribueix a Seguí un delicte contra la integritat moral i un altre de descobriment i revelació de secrets amb la circumstància agreujant de gènere. Al costat de la pena de presó, li reclama que se'l prohibeixi acostar-se o comunicar-se amb una de les menors del vídeo per temps de cinc anys ia una distància de 500 metres, així com la prohibició d'accedir a la xarxa social X pel mateix temps .

A més, en concepte de responsabilitat civil, la fiscal Susana Gisbert reclama que l'acusada indemnitzi la menor sobre la qual demana allunyament en la quantitat de 15.000 euros amb els interessos legals corresponents.

Els fets es remunten al 19 de maig del 2022, quan Seguí va publicar al seu compte de Twitter i al seu canal de Telegram un vídeo realitzat en directe un dia abans per una menor en què es recollia una conversa d'aquesta i dos menors més sobre d'una agressió sexual de què havia estat víctima la nena per un grup de menors, fet que va ser denunciat.

"Intenció de menystenir les víctimes"

El vídeo va ser inicialment publicat per la menor en el seu àmbit privat a través del seu compte d'Instagram, on va desaparèixer a les 24 hores per tractar-se del que la xarxa social anomena "stories" . Posteriorment, va ser difós per l'acusada, que comptava amb 201.000 seguidors al seu compte de Twitter, amb el text següent: “Està tot malament, no és una nena de 12 sinó de 15 o 16, el sexe va ser acordat i consentit i ho van fer per fer-se famoses a TV gràcies a mitjans de difusió com vosaltres” .

El text de Seguí , segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, va ser redactat i difós “amb la intenció de menysprear les víctimes d'una agressió sexual per la seva condició, per tractar-se d'adolescents de sexe femení amb el coneixement que podria provocar reaccions enceses tant dirigides a elles com a les víctimes de delictes sexuals, tal com, efectivament es va produir, arribant a ser 'trending topic'” .