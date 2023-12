Pedro Sánchez al Falcon @ep

El portaveu del PP i vicesecretari de Cultura de la formació, Borja Sémper, ha acusat aquest dilluns el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, d'utilitzar el Falcon per a "un vol de 12 minuts" a Galícia quan el seu Govern parla "permanentment d'empremta ecològica ". De fet, ha indicat que aquest vol entre la Corunya i Santiago és "equivalent en despesa i impacte ecològic a 62 trajectes en vehicle privat".

El Partit Popular ja va avançar aquest diumenge que reclamarà informació oficial al Congrés i al Senat sobre l'"ús partidista" de l'avió oficial Falcon per part del president del Govern. Segons el PP, el Falcon va viatjar de la Corunya a Santiago (70 quilòmetres de distància) perquè Sánchez s'estalviés un trajecte de tren de 28 minuts o un amb cotxe de 40 minuts.

En una roda de premsa a la seu del PP, Sémper ha indicat que "el més raonable" és que Sánchez després del míting hagués tornat a agafar el cotxe fins a la Corunya. "Resulta que els que ens parlen permanentment d'empremta ecològica i no tenen cap mirament per l'ús dels béns públics, fan volar a un Falcon un trajecte de 12 minuts entre Santiago i la Corunya perquè el president del Govern no se n'hagi de desplaçar 70 quilòmetres amb cotxe", ha denunciat.

Segons ha subratllat, aquest fet és "veritablement cridaner" perquè aquest vol a Falcon de 12 minuts entre les dues ciutats gallegues "és l'equivalent en despesa i impacte ecològic a 62 trajectes amb vehicle privat".

Demana a Yolanda Díaz que es pronunciï

El PP ha recordat aquest dilluns que l'acord PSOE-Sumar contemplava reduir tornats curts, un tema que ha "capitanejat" Yolanda Díaz, que deia que "els vols per sota de les dues hores que tinguessin l'alternativa en vehicle, s'haurien de prohibir" , segons Sémper.

Per això, ha emplaçat Yolanda Díaz a pronunciar-se sobre aquest vol a Falcon perquè a Pedro Sánchez "li entrarà per una oïda i li sortirà per una altra". "¿Li sembla a vostè raonable que el senyor Sánchez faci volar el Falcon 12 minuts per evitar-se ell un desplaçament en vehicle privat?", ha interpel·lat la vicepresidenta del Govern.

Sémper ha recalcat que no és un tema "menor" sinó un "exemple palmari" que Sánchez diu una cosa i fa la contrària, després de dedicar-se a "sermonejar els ciutadans". "Després quan li toca a un donar exemple fer exactament el contrari del que ha dit al sermó. Això ja no és mentida sol, va afegida d'una desvergonyiment profunda i és una cosa que també ens veiem obligats a assenyalar", ha denunciat.

29 alts càrrecs en presidència davant dels 14 de Rajoy

A més, Sémper ha denunciat la despesa supèrflua del Govern "mastodòntic" que lidera Pedro Sánchez que, segons ha dit, utilitza els recursos públics com si fossin seus. De fet, ha acusat el president del Govern de tenir "del doble d'alts càrrecs" que Mariano Rajoy i convertir el seu Executiu en una "agència de col·locació".

Segons ha dit, amb Feijóo s'ha "disparat" la despesa supèrflua a l'Administració General de l'Estat. "Aquest Govern aspira a viure millor a costa dels espanyols. Tenim una estructura mastodòntica de l'Administració Pública, desproporcionada del Govern", per acusar el Govern de "malbaratar diners a cabassos".

Així, ha assenyalat que Sánchez té "el doble d'alts càrrecs que tenia el senyor Rajoy i utilitza els recursos públics com si fossin seus". Segons ha afegit, cal recordar a Sánchez que “el Govern de la nació no és una agència de col·locació”.

Com a exemple d'aquest "malbaratament" i "desvergonyiment" del Govern ha citat el que passa a Presidència del Govern, atès que "es compon actualment de 28 alts càrrecs, sis més que l'estructura anterior" i "el doble" que l'últim Govern del Partit Popular, "que comptava amb 14 alts càrrecs a la Presidència del Govern".