L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont @ep

La setmana passada els diputats de Junts al Congrés dels Diputats van aprofitar el ple on es debatia l?admissió a tràmit de la Llei d?Amnistia per carregar contra el sistema judicial. La jugada els va sortir bé, aconseguint acaparar el focus mediàtic i erigint-se entre el seu possible electorat com el partit independentista que segueix lluitant contra el 'malvat' Estat espanyol.

El discurs de Junts es va percebre entre les associacions judicials com un "atac a la divisió de poders", fet que va provocar que òrgans com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Constitucional (TC), a més de diverses associacions judicials, emetessin comunicats condemnant les declaracions abocades pels líders de Junts, especialment les abocades pel seu portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.

Tot i això, sembla que les respostes del poder judicial van caure com a combustible sobre els líders de Junts, donant-los energia per continuar amb el seu guió. Per això, aquesta setmana han redoblat la seva aposta i han amenaçat els jutges amb "conseqüències penals" si no acudeixen a les comissions que tenen pactades amb l'Executiu de Pedro Sánchez. És a dir, els han amenaçat d'enviar-los a la presó.

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha avisat aquest dilluns els jutges que les compareixences en seu parlamentària al Congrés són "d'obligat compliment, i en cas contrari poden haver-hi les conseqüències penals previstes actualment".

Així ho ha manifestat en roda de premsa després de lamentar que hi hagi jutges que estiguin estudiant la manera d'"eludir" la seva compareixença a la comissió sobre l'Operació Catalunya, oberta al Congrés.

En aquesta comissió, ha explicat que s'haurà de tractar "l'actuació de la cúpula judicial, i es podran citar alguns jutges, alguns dels més actius a la guerra bruta contra l'independentisme".

També ha expressat el seu suport a la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, davant els "atacs rebuts" contra ella per una part de la cúpula judicial.

Els conservadors del CGPJ estudien eludir les comissions

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va anunciar aquest cap de setmana que discutirà al Ple d'aquest dijous la legalitat de les comissions d'investigació parlamentàries acabades de crear per detectar suposats casos de 'lawfare', a petició dels vocals conservadors, els quals consideren necessari que l'òrgan adopti un "rotund posicionament" contra l'"assetjament" a jutges i magistrats.

En un escrit, els vocals José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Nuria Abad, Carmen Llombart i María Ángeles Carmona demanen al president interí del CGPJ, Vicente Guilarte, que a aquest Ple ordinari s'examinin "les relacions entre el Poder Judicial i la resta de poders de l'Estat".

En concret, aquests nou vocals --que juntament amb Guilarte formen l'anomenat bloc conservador del CGPJ-- veuen necessari analitzar la "legalitat de les comissions parlamentàries d'investigació i el deure de compareixença dels jutges".

"El continu flux d'inadmissibles declaracions, desqualificacions, assenyalaments, querelles i fins i tot amenaces que pateixen els jutges i magistrats pel mer exercici de les seves funcions constitucionals, així com la creació de diverses comissions parlamentàries d'investigació nomenades amb la indissimulada intenció de criminalitzar la labor judicial, exigeixen d'aquest CGPJ un clar i rotund posicionament que posi fi a aquest assetjament i fallida de l'Estat de Dret", diuen.