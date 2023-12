El Parlament Europeu. Foto: Europa Press

Irene Montero serà la número 1 de la llista de Podem a les eleccions europees que se celebraran l'any que ve. Després d'un 2023 convuls en la formació morada, amb l'escissió de Sumar i l'abandonament de molts càrrecs cap a la formació de Yolanda Díaz, és inevitable mirar cap als comicis continentals.

Qualsevol eurodiputat que obtingui un escó cobrarà un salari net mensual de 7.776,06 euros, segons les xifres oficials del Parlament Europeu per a l'any 2023 . Tot i que el salari brut és de 9.975,42 euros, cal descomptar impostos de la Unió i la cotització a una assegurança d'accidents d'aquesta quantitat.

Addicionalment, tindrien el privilegi de viatjar a classe business a Estrasburg i Brussel·les cada vegada que assistís a un Ple, comissió o reunió del seu grup. Durant la seva estada a qualsevol d'aquestes dues ciutats, el Parlament Europeu us reemborsaria una dieta fixa diària de 338 euros per cobrir les despeses d'allotjament i manutenció.

A això se sumaria una altra assignació mensual de 4.778 euros destinada a cobrir les despeses generals relacionades amb la seva activitat parlamentària. Aquestes despeses inclourien el lloguer i l'administració d'oficines, les despeses de telèfon i les subscripcions, les activitats de representació, l'adquisició i el manteniment d'equips informàtics i telèfons, així com l'organització de conferències i exposicions.

Els beneficis de l'Eurocambra no s'acaben aquí. Quan un eurodiputat ha de viatjar a un país que no sigui Bèlgica o França per assistir a conferències o esdeveniments laborals, té dret al reemborsament de les despeses de viatge, allotjament i altres despeses associades, amb un límit màxim de 4.716 euros anuals.

A més, dues terceres parts de les seves despeses mèdiques són cobertes pel pressupost comunitari. En concloure el mandat, l'Eurocambra us atorga una indemnització transitòria equivalent a la seva assignació mensual, calculada a raó d'un mes per cada any d'exercici del mandat. Aquesta indemnització es pot percebre durant un màxim de dos anys, però no és compatible amb cap altre salari públic.