Yolanda Díaz / @EP

El Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà finalment la reforma del subsidi per desocupació després d'haver arribat a un acord al si del Govern, segons han confirmat fonts de l'Executiu.

Aquesta reforma ha estat objecte les últimes setmanes d'enfrontaments entre el Ministeri de Treball de Yolanda Díaz i el d'Economia de Nadia Calviño, però tots dos departaments han arribat a un acord per desbloquejar aquesta reforma, l'última de les fites del component 23 del Pla de Recuperació que queda a Treball per complir i que està lligat al desemborsament del quart pagament dels fons europeus.

En principi i si no hi ha canvis d'última hora, la reforma que aprovarà el Consell dimarts serà la dissenyada per Treball.

Aquesta reforma eleva el subsidi per desocupació , actualment de 480 euros mensuals, l'equivalent al 80% de l'Iprem, a 660 euros durant els primers sis mesos de percepció (110% de l'Iprem) ia 540 euros mensuals els sis mesos següents (90% de l'Iprem) per després recuperar el 80% de l'Iprem fins a la seva extinció, que es manté en un límit de 30 mesos.

Aquestes xifres són les que correspondrien al subsidi dissenyat pel Ministeri de Treball amb l?actual Iprem, que és de 600 euros al mes. En cas que aquest indicador s'incrementi, també ho faria el subsidi, ja que el que fixaria la reforma són els percentatges de l'Iprem a què ha d'equivaldre l'ajut.

El disseny que Treball portarà al Consell de Ministres d'aquest dimarts, incorpora també al subsidi els menors de 45 anys sense càrregues familiars (uns 150.000 segons les seves estimacions) i els eventuals agraris residents fora d'Andalusia i Extremadura (prop de 250.000); elimina el mes d'espera perquè el subsidi es pugui cobrar de manera immediata, i estableix la possibilitat de compatibilitzar el subsidi amb una ocupació durant els primers 45 dies sense rebaixar-ne la quantia.

Així mateix, a la proposta de Treball, els subsidis es revisaran trimestralment i no de manera mensual perquè els aturats no hagin d'estar diàriament pendents d'incomplir alguns requisits de renda que els facin perdre el subsidi, i permetrà tenir en compte les rendes de la unitat familiar si és més favorable a l'aturat que no pas prendre la renda individual.

El plantejament de Treball implica una despesa més gran perquè eleva la quantia de la prestació i l'univers dels possibles beneficiaris en unes 400.000 persones (actualment, el subsidi el cobren unes 800.000 persones).

PERMÍS DE LACTÀNCIA I DIRECTIVA DE CONDICIONS TRANSPARENTS

D'altra banda, juntament amb la reforma del subsidi, Treball portarà avui al Consell de Ministres la generalització del permís de lactància acumulat per a tots els treballadors, el tinguin recollit o no en el seu conveni col·lectiu, fins a un màxim de 28 dies.

Amb això, el Ministeri dirigit per Díaz vol incloure en el text normatiu que s'aprovarà avui la transposició de la directiva comunitària de condicions de treball transparents i previsibles.