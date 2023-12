El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dimarts que es reunirà amb l'expresident català i dirigent de Junts, Carles Puigdemont i també amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, després d'haver pactat una Llei d'Amnistia per beneficiar els implicats en el procés amb les dues formacions independentistes.

Descarta a més que es produeixi un cost electoral negatiu per al PSOE i posa l'exemple de la legislatura passada en què va aprovar els indults els dirigents separatistes condemnats. Tot i les crítiques el PSOE va millorar els seus resultats ia les eleccions del 23 de juliol va aconseguir un milió de vots més que en les anteriors generals, segons remarca.

Així ho ha assenyalat el mateix Sánchez en conversa informal amb els periodistes a la tradicional trobada amb la premsa a Moncloa de final d'any. El cap de l'Executiu no ha donat dates de les trobades, que se celebraran per separat, tot i que diu que prefereix que la reunió amb Puigdemont es dugui a terme una vegada s'aprovi la Llei d'Amnistia, que ja ha iniciat el tràmit al Congrés .

Un pas coherent

Sánchez també ha assegurat que hi haurà foto d'aquestes trobades i considera que és un pas coherent amb el procés de negociació que ha iniciat amb aquestes forces polítiques, amb què el PSOE va segellar sengles acords per assegurar-se el suport a la investidura del líder socialista.

Fins ara Sánchez no havia admès obertament que es produiria una reunió amb Puigdemont, tot i que des de Junts ho donaven per fet i dijous passat el secretari general, Jordi Turull, va dir públicament que es produiria aquesta trobada. En aquell moment Sánchez es va limitar a dir que aquesta trobada no era a la seva agenda.

Segons va avançar llavors Turull, la reunió amb Puigdemont es duria a terme fora d'Espanya --Puigdemont encara té causes pendents amb la Justícia espanyola-- i no hi participarà el mediador internacional que el PSOE va acceptar incorporar per supervisar les negociacions entre els socialistes i Junts.

Sánchez no ha parlat de dates concretes, encara que sí que precisa que ell prefereix seure amb el líder de Junts una vegada que la Llei d'Amnistia estigui aprovada. Un cop la norma entri en vigor, és previsible que Carles Puigdemont deixi de tenir comptes pendents als jutjats i deixaria d'estar considerat un pròfug.

Quan s'aprovarà l'amnistia?

La norma va passar el seu primer examen a la Cambra Baixa aquest mes de desembre amb 178 vots a favor i començarà el tràmit a la Comissió de Justícia del Congrés al mes de gener.

L'objectiu dels socialistes és esgotar els terminis perquè la llei arribi al senat al febrer i com que el PP pensa dilatar els terminis a la Cambra Alta fins al màxim de dos mesos que permet la Carta Magna, no es preveu que estigui en vigor abans de maig.

Assenyala a més que no durà a terme una reunió amb Puigdemont i Junqueras, sinó que hi haurà moltes trobades amb tots dos perquè pensa que està en un camí cap a la normalització d'aquests actors polítics i per tant pensa que és lògic dur a terme aquestes trobades.