La secretària general del PP, Cuca Gamarra i el líder del PP, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

La secretària general el PP, Cuca Gamarra, ha carregat durament contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per plantejar-se ara acudir "raudo i veloç" a veure's amb l'expresident català Carles Puigdemont quan fa uns dies deia que aquesta possible trobada no era a la seva agenda, cosa que, segons la seva opinió, evidencia que "cada dia les mentides són més grosses".

Així s'ha pronunciat després que Sánchez mateix hagi confirmat en una xerrada informal amb periodistes que es reunirà amb Puigdemont i també amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, després d'haver pactat una Llei d'Amnistia per beneficiar els implicats en el procés amb les dues formacions independentistes.

En declaracions als periodistes als passadissos del Congrés, Gamarra ha assenyalat que fa "cinc dies" Sánchez deia que "no estava a la seva agenda cap mena de trobada amb un pròfug de la justícia". Segons la seva opinió, això és "la demostració que la paraula de Pedro Sánchez avui no val res".

"I cinc dies després sabem que sí, que era a l'agenda. El que és clar és que cada dia van més ràpides les mentides per part de Pedro Sánchez i també que aquestes mentides cada dia són més grosses", ha exclamat.

Censura que vulgui normalitzar les relacions amb un "pròfug"

La 'número dos' del PP ha censurat que un president del Govern "volgui normalitzar reunions amb un pròfug de la Justícia" demostra "el grau de deteriorament a què està sotmetent constantment a la qualitat democràtica i al normal funcionament" de la democràcia espanyola.

"El que ens agradaria avui és que el Partit Socialista ens expliqués a quin curs del tractat de nova democràcia del PSOE es troba que si un pròfug de la justícia et truca es va ràpidament a reunir-se un amb ell", ha emfatitzat, parafrasejant les paraules de la vicepresidenta Nadia Calviño quan va retreure a Feijóo les seves excuses per no veure's amb Sánchez.

Després de criticar que Sánchez hagi optat pels independentistes "per tal de seguir al Govern", Gamarra ha criticat que accedeixi a aquestes reunions amb Puigdemont fora d'Espanya per "pagar el preu" que li deu per seguir a Moncloa en comptes de "portar-lo" a Espanya i demanar-li que es posi a la disposició de la Justícia".

"Sens dubte la indignitat a què està arribant Pedro Sánchez és un preu que no pot pagar Espanya ni els espanyols però això és un preu que paga Pedro Sánchez i el Partit Socialista", ha asseverat, per afegir que és possible una altra política amb el PP.

"Llum i taquígrafs" per a la reunió amb Feijóo



En ser preguntada si aquesta trobada de Sánchez amb Puigdemont dificulta una possible trobada entre Sánchez i Feijóo, Gamarra ha indicat que la confirmació de Sánchez que es veurà amb Puigdemont el "retrata", ja que anirà sent president "a la trucada d'un pròfug de la Justícia".

En aquest punt, ha criticat que vagi "raudo i veloç, sense dir ni piu". "Crec que això és el que retrata el Partit Socialista d'avui i sobretot Pedro Sánchez", ha postil·lat, per criticar que el Govern i el PSOE es "permetin el luxe d'atacar constantment el PP" que l'únic que demana és " un ordre del dia per veure's amb Sánchez.

Gamarra ha indicat que aquest ordre del dia és "el mínim que es pot demanar en democràcia per mantenir amb total normalitat i amb respecte als ciutadans trobades entre diferents líders polítics".

En aquest punt, Gamarra ha assenyalat que el PP el que demana és "llum i taquígrafs" davant d'aquesta trobada perquè és "bàsic" tenir un ordre del dia dels temes que es tractaran en aquesta reunió amb Feijóo. "Nosaltres no estem per blanquejar les trobades que està mantenint amb pròfugs de la justícia o les fotos que està fent amb un partit com Bildu que porta condemnats per assassinats al nostre país a les seves llistes electorals", ha asseverat.

Així, ha subratllat que les formes en política "són importants" i fins ara el PP no ha rebut aquest ordre del dia que reclama. "És un mínim de respecte no només al principal partit en aquest país, que és el Partit Popular, sinó també als espanyols, perquè nosaltres sí que volem que els espanyols sàpiguen sobre què parlem", ha ressaltat.

"Submissió als postulats independentistes"

A més, Gamarra ha assenyalat que el Ple del Congrés que se celebra aquest dimarts demostra "la submissió de Pedro Sánchez als postulats dels independentistes" i que "ha assumit com a propi" el full de ruta dels que "volen acabar amb l'Estat" .

"Avui la demostració està amb aquest vot a favor de la derogació de les injúries a la Corona i de l'enaltiment del terrorisme que es produirà avui", ha emfatitzat la secretària general dels populars.