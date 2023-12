El primer secretari del PSC, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, considera que Catalunya "té bons mestres" i ha considerat necessari escoltar-los tant a ells com als directors dels centres educatius , perquè són els que coneixen la realitat de l'educació catalana, i també proposa seguir incrementant els recursos per als pressupostos de la Generalitat de 2024.

Ho va dir dimarts passat 19 de desembre en una entrevista de TV3 en què ha valorat la reunió del mateix dia sobre educació entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els grups parlamentaris com "un petit pas endavant en la bona direcció", després dels resultats baixos de Catalunya a l'informe PISA 2022.

Per a Illa, la reacció inicial del Govern davant els resultats de PISA "no va ser del més encertada", ha traslladat la confiança als professionals educatius i ha valorat positivament la creació d'una comissió d'experts que elaborarà un informe sobre les necessitats de la educació catalana que tindran llest a finals de febrer.

Sobre si creu que els resultats de PISA es revertiran amb més recursos, Illa ha insistit que cal més inversió en educació però també altres mesures, que passen per "preguntar a les persones que estan davant dels centres educatius què necessiten per fer la seva treball o desburocratitzar tasques, que no pautin ells com veuen les coses i quines mesures prioritzar”.

Ha assegurat que, si de cara als Pressupostos de la Generalitat del 2024 es vol comptar amb el suport del PSC, els socialistes plantejaran "que se segueixi amb un increment progressiu dels recursos" a l'educació a Catalunya, i ha apostat per anar-hi aproximant-se de manera progressiva al 6% del PIB per a educació, com preveu la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).

Preguntat per la delegació d'eurodiputats que han visitat Catalunya per analitzar el model d'immersió lingüística, ha assenyalat que ell els respecta però que els eurodiputats socialistes han avisat que els membres de la delegació "venien no amb esperit constructiu ni de voler veure què està passant , sinó amb una idea molt predeterminada".

HABITATGE, SEQUERA I PROJECTES



Sobre la votació al Parlament de dijous que ve 21 del decret per regular els pisos turístics, Illa ha assegurat que la seva formació ha d'acabar de decidir què votaran però que, segons el seu criteri, els ajuntaments han de "tenir més veu i marge d'actuació", i defensa que se'ls doni aquesta eina per regular els pisos turístics, però que han de tenir un marge d'autonomia.

"No és el mateix el que passa a Barcelona que a Salou, a Viella oa la Bisbal d'Empordà", ha destacat, i insisteix que aquest decret sigui una eina útil.

Sobre la sequera, ha recriminat al Govern la manca d'actuacions, segons ell, i ha manifestat el desig d'ajudar a millorar la situació actual. "Crec que no s'han fet els deures que s'havien d'haver fet aquests darrers 10 anys, ni les inversions que s'havien de fer en matèria hidràulica", va assegurar.

Pel que fa al projecte del Hard Rock, Illa ha posat en valor que és un projecte "per tirar endavant el país"; confia que la situació sobre la B-40 es desencalli abans d'acabar l'any; i defensa l?ampliació de l?aeroport del Prat de Llobregat perquè, segons afirma, és una font de riquesa i que s?ha de dur a terme d?acord amb els criteris ambientals.