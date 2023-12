Una sessió al Congrés. Foto: Europa Press

El Ple del Congrés va aprovar, dimarts 19 de desembre, el primer informe de les activitats extraparlamentàries de les seves senyories, que afecta prop de 270 diputats i que permet compaginar l'escó amb tasques polítiques (càrrecs als partits o en institucions), però també privades (advocacia, docència, participació en societats, produccions literàries o tertúlies), sempre que no cobrin del sector públic ni afecti les seves obligacions parlamentàries.

El dictamen únicament va rebre el no dels socialistes Luis Carlos Sahuquillo, que defensa que les seves senyories s'han de dedicar només al Congrés, i de la seva companya Mamen Sánchez. D'altra banda, José Luis Aceves i Gonzalo Redondo, també del PSOE, s'han abstingut, igual que el diputat del BNG, Néstor Rego.

Aquest primer dictamen de la legislatura, al qual ha tingut accés Europa Press , concedeix avals a 268 membres de la Cambra, el 76% del total de 350. Tot i això, inclou autoritzacions a persones que ja han deixat l'escó per assumir altres responsabilitats.

Només 31 parlamentaris no van declarar cap activitat aliena al Congrés, dels quals 12 són del PP: la vicepresidenta quarta de la Mesa, Marta González; el secretari tercer, Guillermo Mariscal; Carlos Aragonés, Bella Estiu, Pablo Pérez Coronado, Cristina Tinent, Mercedes Fernández, Ricardo Tarno, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas, Sandra Moneo i Sandra Pascual.

També n'hi ha 4 del PSOE (Susana Sumelzo, José Zaragoza, Ramón Gómez Besteiro i Antonio Hernando), 3 de Vox (el seu portaveu Pepa Rodríguez de Millán, Alberto Asarta i Tomás Fernández Ríos) i 2 de Sumar (Nahuel González i Eloi Badia).

NOMÉS 4 RENUNCIEN A LES DIETES

Se'ls dóna permís sempre que les tasques municipals no menyscabin "el règim de dedicació absoluta a les tasques parlamentàries". La majoria declara que percebrà només dietes per anar a plens , encara que n'hi ha 4 que hi han renunciat: els socialistes Begoña Nasarre, alcaldessa d'Alcolea de Cinca (Osca); Herminio Rufino Sancho, alcalde de Mesquita de Jarque (Terol); i Sergio Gutiérrez, edil a Escalona (Toledo); així com Macarena Lorente, del PP, que és regidora a Rota (Cadis).

Els populars Tomás Cabezón, alcalde de Castilfrio de Sierra (Sòria) i Carlos Gil Santiago, alcalde de Benavites (València); el socialista Manuel Arribas, alcalde de Sanchidrián (Àvila); l'edil de Bildu a Errigoiti (Biscaia) Marije Fullaondo, i Vicenç Vidal, de Sumar, edil d'Esporles (Balears) diuen que no perceben cap remuneració, però no especifiquen res sobre les indemnitzacions. Per part seva, Socorro Cuesta, alcaldessa d'Espirdo (Segòvia) no dóna cap detall sobre aquest aspecte.

I no només són regidors de petits municipis, també n'hi ha de capitals com Madrid (Marta Rivera de la Creu, del PP, tercera tinent d'alcalde; Javier Ortega Smith, i Carla Toscano, de Vox), Vigo (Irene Garrido, PP) , Pamplona (Carlos García Adanero, PP), Santander (Emili Jesús de la Vall, Vox), Conca (Beatriz Jiménez, PP), Toledo (Miracles Toló i José Manuel Velasco, PSOE); Huelva (Gabriel Cruz, PSOE); Guadalajara (Alberto Rojo, PSOE); Bajadoz, (Antonio Cavacasillas, PP), Ciudad Real (Ricardo Chamorro, Vox), Las Palmas (Andrés Alberto Rodríguez, Vox), Valladolid (Mercedes Cantalapriedra, PP, i Oscar Puente, PSOE) i de municipis grans com Badalona (Cristina Agüera ); Marbella (Cristóbal Garre, PP, i Isabel Pérez Ortiz, PSOE) o Fuenlabrada (Noelia Núñez, PP).

Del col·lectiu de diputats amb càrrecs municipals només 1 persona, Ana Martínez Labella, del PP, informa que ha renunciat al sou de diputada per cobrar pel lloc de primera tinenta d'alcalde i regidora de Presidència d'Almeria.

EN PP I VOX COBREN PELS SEUS CÀRRECS POLÍTICS

Respecte als càrrecs polítics, al PP cobren despeses de representació Feijóo, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Miguel Tellado, Carmen Fúnez i Carmen Navarro, mentre que Juan Bravo parla de "retribució". Borja Sémper consigna que era treballador del partit fins a l'agost però no informa emoluments. Sí que cobren pels seus càrrecs a Vox, el seu vicepresident Javier Ortega Smith, i els vicesecretaris María Ruiz, Manuel Mariscal i Ignacio Hoces.

Una quinzena de parlamentaris podran continuar exercint l'advocacia (vuit del PP, sis de Vox i un del PSOE); vint-i-nou la docència (12 del PP, vuit del PSOE, quatre de Vox i cinc de Sumar), cobrant en alguns casos, i uns 80 podran participar en xerrades, tertúlies mediàtiques o fer produccions científiques o literàries. Alguns informen que cobren per aquestes tasques i d'altres per drets d'autor, com ara el president del Govern, Pedro Sánchez.

Del PP, Pilar Alía exerceix d'economista (té tres societats), Pedro Navarro és consultor (tenen aval per fer-ho sense relacionar-se amb el sector públic) i Agustín Conde pot exercir d'alferes de fragata sense cobrar, igual que Maribel García López (PSOE) , com a àrbitre d'atlelisme.

COMPLEMENTS D'ANTIGUITAT

Finalment, també hi ha 76 diputats que perceben complements d'antiguitat per les carreres professionals. Són 29 del PP, entre ells Alberto Núñez Feijóo; altres punts del PSOE, entre ells diversos ministres com Teresa Ribera, Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska; vuit de Sumar (com Agustín Santos o Marta Lois), sis de Vox, dos d'ERC, un de Junts, i el diputat del BNG, Néstor Rego.