El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha apostat per un acord ampli amb els grups parlamentaris per aprovar els Pressupostos 2024 , i perquè sigui "com més aviat millor, perquè evidentment és molt diferent executar els pressupostos a partir del mes de març que fer-ho a partir del mes de gener”.

A la sessió de control al Govern aquest dimecres al ple del Parlament, ha assegurat que tenir Pressupostos és "la millor manera que l'any 2024 aquesta idea d'any perdut s'allunyi, i per tant desaparegui", en resposta al líder del PSC, Salvador Illa, que ha desitjat que el 2024 no sigui un any perdut i s'ha mostrat disposat a ajudar el Govern en això.

"La voluntat del meu govern és poder tenir un acord ampli de Pressupostos per al 2024, perquè al final quan plantegem reptes en aquest parlament, a l'àmbit de salut, això vol dir Pressupostos", ha afirmat Aragonès, i ha afegit que el mateix passa amb mesures educatives, en l'àmbit de recerca, atenció social, cultura i llengua.

El president de la Generalitat ha insistit que uns nous comptes garantiran que sigui "un any guanyat; no per al Govern, que això és el menys important, sinó un any guanyat per a la ciutadania".

NEGOCIACIÓ AMB JUNTS



El líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha desitjat que el 2024 hi hagi un bon Govern: "Per això cal un canvi de rumb, i si assumeix aquest camí, pot comptar amb Junts per negociar els Pressupostos".

Aragonès li ha respost agraint la seva predisposició a debatre sobre els comptes del 2023, li ha reclamat: "Accelerem els treballs", i també ha demanat més voluntat de col·laboració a la seva formació política.

"Avancem en la col·laboració conjunta", ha insistit el president català, que ha destacat la reunió de treball d'aquest dimarts del Govern i els grups parlamentaris per abordar mesures educatives, i ha agraït la predisposició de Junts en aquesta trobada, ja que considera que aquesta és la manera d'avançar i de construir acords.

Aragonès també ha agraït la "voluntat d'aportació" de la CUP als Pressupostos, i s'ha compromès a respondre de forma immediata al document de propostes que van enviar al Govern, després que la diputada cupaire Mar Ampurdanès hagi criticat que no han rebut resposta al mateix.

El president ha respost als anticapitalistes que han de ser "conscients que els pressupostos no només s'han de pressupostar, sinó executar, amb bases sòlides que permetin que s'apliquin", i ha subratllat que no seran els comptes que ERC voldria al 100%, però tampoc les de qualsevol altre grup parlamentari, ja que cal una majoria per tirar-les endavant.

"FONS EXTRAORDINARI" A SALUT



"Ens haurem de posar d'acord entre diferents", ha defensat Aragonès, que ha detallat que a l'àmbit sanitari, els comptes del 2024 permetran resoldre problemes que s'arrosseguen des de fa temps, especialment en la despesa desplaçada, ha dit textualment.

"Hi haurà un fons extraordinari en l'àmbit de la sanitat per resoldre aquesta situació", ha avançat el president, que ha sostingut que aquesta despesa desplaçada ha produït dificultats en la gestió de pagaments a l'àmbit sanitari.

En la seva intervenció a l'hemicicle, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat que el Govern està "prenent mesures que estan plenes d'incoherències i que no tanquen la porta a macroprojectes que són propis de negacionistes com el Hard Rock ", cosa a què Aragonès no ha respost en la seva rèplica, que ha defensat que s'està complint el pla de sequera establert des de fa dos anys.