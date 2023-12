Una trobada anterior entre Sánchez i Feijóo. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acceptat que la reunió amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que es durà a terme aquest divendres 22 de desembre es faci al Congrés dels Diputats, com havia proposat el president del PP. "Per vostè la gossa grossa", ha assenyalat Sánchez, deixant clar que és inèdit que una trobada d'aquest tipus no es dugui a terme al Palau de la Moncloa.

Així ho ha indicat el cap de l'executiu en el torn de rèplica durant la compareixença a la Cambra Baixa, per donar explicacions sobre els resultats de la presidència espanyola del Consell de la UE i els últims consells europeus. "Per vostè la gossa grossa, ens veiem divendres al Congrés dels Diputats i parlarem del que vostè vulgui ", ha assenyalat.

A l'inici de la sessió plenària d'aquest dimecres 20, Sánchez va insistir Feijóo que acceptés la reunió i li va dir que es veiessin "on sigui". Unes paraules que Feijóo va aprofitar per proposar que la reunió entre tots dos fos al Congrés.

Sánchez ha assenyalat que li ha sorprès aquesta proposta perquè és "inèdit" que la reunió entre el president i el líder de l'oposició no se celebri a Moncloa , però ha decidit acceptar la condició. "No desisteixo que en un futur vostè vingui al Palau de la Moncloa i el pugui rebre jo com a cap de l'oposició", ha indicat a continuació.