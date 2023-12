Arxiu - El secretari general del PSOE i president del Govern , Pedro Sánchez (i), es reuneix amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), dins de la ronda de contactes per a la investidura, al Congrés dels Diputats , 9 d'octubre - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

El president del Govern, Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, es reuniran aquest divendres 22 de desembre a les 10.30 hores al Congrés dels Diputats, segons han confirmat fonts de Moncloa i el PP.

Totes dues parts han tancat els detalls de la trobada aquest mateix dimecres, després d'una breu conversa entre els caps de gabinet de Sánchez i Feijóo.

A primera hora el PP va anunciar que Feijóo acceptava acudir a la reunió convocada pel cap de l'Executiu i posteriorment, durant la sessió plenària que s'ha dut a terme a la Cambra Baixa, Sánchez va reiterar la disposició a parlar amb el PP "quan vulgui i on vulgui".

Feijóo va aprofitar aquestes paraules per proposar, en el torn d'intervenció des de la tribuna, que la trobada es produís al Congrés i no a la Moncloa, on és habitual dur a terme aquest tipus de reunions.

Sánchez li va retreure aquesta condició i va acusar Feijóo de "jugar a fet i amagar", però va acabar acceptant que la reunió es dugui a terme al Congrés. Sobre la taula hi haurà la renovació del Consell General del Poder Judicial, la reforma de l'article 49 de la Constitució i el nou model de finançament autonòmic, temes proposats pel Govern. També està previst que parlin sobre la Llei d'Amnistia i els pactes de l'Executiu amb l'independentisme, a petició del PP.