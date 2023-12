Arxiu - El president del Govern, Pedro Sánchez (i), i el de la Generalitat, Pere Aragonés, en arribar a una reunió, a la Moncloa, el 15 de juliol del 2022, a Madrid (Espanya). - Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu

El president del Govern, Pedro Sánchez i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, es reuneixen aquest dijous a Barcelona, en què serà la primera trobada entre tots dos després que les seves formacions, PSOE i ERC, arribessin a un acord per a la investidura del líder socialista.

Segons han traslladat fonts de Moncloa i del Govern, sobre la taula estarà el desenvolupament dels assumptes recollits al pacte signat entre els dos partits, com la Llei d'Amnistia que beneficiarà els implicats en el procés, el traspàs de Rodalies i el finançament de Catalunya.

En aquest sentit, fonts de Moncloa assenyalen que els temes que estan sobre la taula són coneguts i indiquen que amb Sánchez acudirà a Barcelona el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La reunió, a més, es produeix l'endemà que Sánchez confirmés que mantindrà diverses reunions amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras i amb l'expresident català i dirigent de Junts, Carles Puigdemont, que manté comptes pendents amb la Justícia espanyola des de fa cinc anys anys. A més, va dir que prefereix que les trobades amb Puigdemont es duguin a terme una vegada aprovada l'amnistia.

Finançament "singular"

Des del Govern remarquen que és una reunió de treball amb fons polític i no pas un mer formalisme. Les prioritats d'Aragonès passen per concretar el traspàs de Rodalies, el finançament "singular" de Catalunya i també la resolució del "conflicte polític".

Aquest mateix dimecres, el mateix Aragonès va afirmar que a la reunió amb Sánchez abordarà qüestions com el traspàs de Rodalies, la millora del sistema de finançament i també defensarà també "la independència" de Catalunya.

En tot cas, en la línia que han marcat, assenyalen que abordaran temes d'interès per als dos governs amb l'objectiu de desenvolupar els acords i anar concretant acords recollits al pacte.

Consideren que una vegada constituït el nou Govern central cal desenvolupar els acords i garantir-ne el compliment, com en el cas de la Llei d'Amnistia, que ja ha estat registrada al Congrés i assignada a la Comissió de Justícia i ara afronta el període de esmenes en què podria patir algun petit retoc.

Rodalies, deute i reconeixement nacional

Per tant, encara que l'ordre del dia encara no ha transcendit, és previsible que abordin temes recollits a l'acord, com ara la condonació del deute amb l'Estat per valor d'uns 15.000 milions d'euros.

PSOE i ERC també van pactar que el finançament per a Catalunya s'aprovi de manera bilateral, al marge de la resta de comunitats autònomes i establir com un dels elements essencials del conflicte polític "el debat sobre el reconeixement nacional de Catalunya".

En aquest sentit, PSOE i ERC van esmentar a l'acord "la necessitat que els acords aconseguits com a resultat polític del diàleg siguin ratificats per la ciutadania, cosa que permetrà tancar una qüestió pendent, contribuir a complir una demanda àmplia, sòlida i transversal, mantinguda al llarg del temps i afavorir un consens sobre el futur de Catalunya”.

L'última reunió formal entre Sánchez i Aragonès es va produir el 15 de juliol del 2022 i aquell dia van desbloquejar l'anomenada taula de diàleg entre governs que es va reunir a Madrid a finals d'aquell mes.

L'intercanvi més proper es va produir a finals d'octubre, quan els dos líders van mantenir una conversa telefònica en què van desbloquejar els darrers detalls de l'acord per a la llei d'amnistia.